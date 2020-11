Corona-Zahlen: Nach Spitze von 78 sinken Zahlen nun

Friesland /Wittmund Mitte/Ende Oktober hatte der Landkreis Wittmund viele Tage im laufenden Corona-Geschehen mit Null Infektionen geglänzt; dann schnellten Anfang November die Zahlen der Corona-Positiven nach oben – erst hatten sich 18 Personen bei einer Privatfeier infiziert, dann ging es flott mit teilweise 28 Neuinfektionen am Tag. Am 16. November erreichte der Landkreis Wittmund mit 78 Akut-Fällen einen Höchststand – seitdem sinkt die Zahl der Corona-Positiven wieder rapide.

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt Wittmund keinen neuen Fall, aber 19 weitere Genesene – damit gibt es nun 35 aktive Corona-Fälle. Die Inzidenz sinkt nun ebenfalls rapide: Am 16. November betrug sie 94,9, am 18. November 61,5 und am 19. November 50,9. Insgesamt gab es bisher 225 bestätigte Corona-Fälle, 187 sind genesen, 3 gestorben. Unter Quarantäne: 283 Personen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Der Landkreis Friesland

meldete am Donnerstag plus 6 Corona-Positive, damit gibt es nun 59 Akut-Fälle, 5 sind im Krankenhaus. Seit Beginn der Pandemie haben sich 280 Friesländer infiziert, 218 sind genesen, drei gestorben. Inzidenz laut NLGA: 43,56. Unter Quarantäne stehen 429.

Unterdessen sind bei den Eingangs-Tests im Nordwest-Krankenhaus vier Corona-Infektionen zutage gekommen, die unbekannt waren.

-> Jever, Seite 14

Dashboard: bit.ly/3jphovf Dashboard: bit.ly/jevcovid