Mobilfunknetz in Friesland und Wittmund: 17 weitere LTE-Masten für mehr Bandbreite

Friesland /Wittmund Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten den Mobilfunkausbau in Friesland und Wittmund vorangetrieben: 17 Standorte in Friesland wurden um LTE erweitert – je einer in Bockhorn, Sande und Zetel, außerdem 2 in Jever, 7 in Schortens und 5 in Varel.

Durch LTE wird die Mobilfunk-Abdeckung in der Fläche verbessert – es steht insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich. Sechs Standorte dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn.

Die Telekom betreibt in Friesland jetzt 37 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt nach Firmenangaben bei nahezu 100 Prozent. Bis 2023 sollen fünf Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an sechs Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.

Auch in Wittmund wurde die Mobilfunk-Abdeckung verbessert: Die Telekom hat dafür einen Standort neu gebaut, fünf mit LTE und einen mit 5G erweitert – in Esens, Friedeburg, Langeoog, Spiekeroog und in Wittmund (3).

Damit betreibt die Telekom im Landkreis Wittmund jetzt 21 Mobilfunk-Masten, die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 98 Prozent; der Bau von vier weiteren Masten und die Erweiterung von ebenfalls vier Standorten mit LTE und 5G sind geplant.