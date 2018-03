Friesland /Wittmund /Wilhelmshaven Der Fachkräftemangel beschäftigt zunehmend die Unternehmen in der Wirtschaftsregion Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven. Etwa 40 bis 45 Prozent der Firmen sind entweder bereits betroffen oder werden künftig betroffen sein. Das ist ein zentrales Ergebnis der Konjunkturumfrage des Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbandes Jade (AWV), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Varel und des Wirtschaftsförderkreises Harlinger Land.

Fehlende Grundlagen

Die Wirtschaftsverbände hatten erstmals zusammen mit den Jobcentern den Schwerpunkt Arbeitsmarkt abgefragt. Ziel ist, den Personalbedarf gezielt als Grundlage für Qualifizierungen und Weiterbildungen bei den Jobcentern zu nutzen. „Die Umfrage hilft uns, unser Bild vom Arbeitsmarkt und dem Bedarf der Unternehmen zu vervollständigen“, erklärt Andreas Bruns, Leiter des Jobcenters Friesland.

Ein großes Problem, das die Unternehmen im Rahmen der Umfrage an den AWV herangetragen haben, ist, dass es den Langzeitarbeitslosen, die in Stellen vermittelt werden, häufig an sozialen Grundfertigkeiten mangele. „Sie haben Probleme, morgens aufzustehen, pünktlich bei der Arbeit zu sein und durchzuhalten“, meint Strauß.

Daher wünschten sich viele Arbeitgeber Unterstützung. „Eigentlich bräuchte jedes Unternehmen einen Kümmerer, der sich dieser Arbeitnehmer annimmt, sonst funktioniert die Integration in den Arbeitsmarkt nicht“, sagt Strauß.

Und der Prozentsatz von Jobcenter-Kunden mit gleich mehreren Vermittlungshemmnissen steige stetig, hat auch Thomas Hein festgestellt. Es sei immer aufwendiger, die, die jetzt noch übrig sind, in Lohn und Brot zu bringen. Zudem sei bei einem Teil der Langzeitarbeitslosen nicht davon auszugehen, dass sie überhaupt noch arbeiten können. Hinzu komme, dass viele Berufe heute deutlich komplexer seien als früher. Anforderungen seien gestiegen.

In Bezug auf die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sei ebenfalls nicht mit schnellen Erfolgen zu rechnen. „Sie werden die Lücke, die die fehlenden Fachkräfte hinterlassen, nicht auffüllen“, betont Hein. Mit 1400 Leistungsempfängern mit Asylstatus ist Wilhelmshaven der Standort in der Wirtschaftsregion, der besonders viel mit Flüchtlingen zu tun hat.

Mangelnde Sprachkenntnisse seien dabei nur ein Problem. „Viele haben keine Schulabschlüsse oder Berufsausbildungen, die wir nach unseren Standards anerkennen können.“

Mehr Unterstützung

Immerhin: Von den befragten Unternehmen beschäftigen etwa 20 Prozent Flüchtlinge. Und im Landkreis Wittmund konnten im vergangenen Jahr 46 Flüchtlinge in Arbeit vermittelt werden. Im Kreis leben derzeit etwa 230 Flüchtlinge über 15 Jahre.

Auch Teilzeit, flexible Arbeitszeitmodelle, Jobsharing und Homeoffice scheiterten in den Unternehmen oft noch an der Umsetzung. „Hier wünschen sich die Unternehmen mehr Beratung und Unterstützung auch durch den Staat“, sagt Strauß.

Als sehr positiv bewerten sie dagegen die Zusammenarbeit mit den Jobcentern. „Es ist toll, als Netzwerk zusammenzuarbeiten“, betont Hein. Die Konjunkturabfrage soll halbjährlich stattfinden.