Für ein Verbot spricht: Schutz von Tieren/Umwelt

• der Schutz der Tiere, die Vermeidung von Feinstaub, die Gefahr von Verletzungen, die Vermeidung von Sachbeschädigungen • die Brandgefährdung von Schloss, Rathaus, Blaudruckerei, Edo-Wiemken-Denkmal, Bücherei des Mariengymnasiums. Die Licht- und Luftverschmutzung, die Störung der Tierwelt und Belastung für Haustiere. • „Ich bin für ein Verbot von Feuerwerkskörpern, da unzähligen Tiere das Zünden von Feuerwerkskörpern Höllenqualen verursacht.“ • „Es ist umweltschädigend und verängstigt Tiere. Appelle nützen leider nichts, deshalb bin ich für ein Verbot. Alternativen anzubieten ist nett, aber für mich nicht notwendig.“ • „In Anbetracht der Umweltbelastung, der Gefahren für Mensch und Tier sehe ich den Nutzen, nämlich ein paar Minuten Glitzer am Himmel zu sehen, nicht gegeben. Denn außer Freude für die Augen gibt es keinen.“ • Durch immer größere Verdichtung der Bebauung ist der Brandschutz gefährdet; Raketen werden in Nachbargärten geschossen, fallen auf Haus- und Garagendächer; Verletzungen, oft bei dem Genuss von Alkohol und Wurf mit Feuerwerkskörpern auch in Menschenansammlungen; Entlastung der Krankenhäuser; Feinstaub, Verschmutzung von Straßen und Plätzen; Tierschutz; Knallgeräusche verursachen Hörschäden und Panik.

Gegen ein Verbot spricht: Tradition bewahren

• Nicht noch mehr Verbote und Regelungen. • „Es stimmt nicht, dass ein Großteil der Bevölkerung auf Silvesterfeuerwerk verzichten würde. Dagegen sprechen die über 100 Millionen Euro, die jährlich dafür ausgegeben werden. Und auch der Silvesterhimmel im letzten Jahr war trotz des Verkaufsverbots gut beleuchtet. Noch mehr Verbote schaffen mehr und mehr unser Recht auf Selbstbestimmung und auch einen Teil unserer Traditionen ab. Auf meinem Grundstück möchte ich es gerne knallen lassen!“ • Brandschutz in der Altstadt? Wie oft musste die Feuerwehr in der Altstadt wegen Feuerwerkskörpern ausrücken – und wie oft wegen anderer Ursachen, die man dann auch verbieten müsste? • Osterfeuer verboten, Feuerwerk verboten. Was kommt als nächstes? • Wir verzichten doch schon auf so vieles, es ist schon seit Ewigkeiten Tradition und gehört einfach dazu. Die Kinder freuen sich immer so sehr auf das bunte Feuerwerk und selbst ich. • Obwohl wir nicht selbst „böllern“, bin ich doch gern als Zuschauer mittendrin. Ich freue mich, wenn die Nachbarn um 0 Uhr richtig loslegen, der Himmel erleuchtet und die Stille pausiert. Es würde definitiv etwas fehlen. • Die Freiheit, etwas zu tun oder nicht, ist ein hohes Gut, das es zu bewahren gilt. Das Silvesterfeuerwerk gehört zum Brauchtum.

