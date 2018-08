Gödens 400 000 Gäste und 2,1 Millionen Übernachtungen im Jahr. Das ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit in Sachen Tourismus im Landkreis Friesland. Tatsache ist: Es urlauben viel mehr Menschen in Friesland, da die Statistik des Landesamts nur die Beherbergungsbetriebe ab einer Größe von zehn Betten erfasst und all die privaten Vermieter gar nicht berücksichtigt.

Tourismus in Friesland 4,4 Millionen Gäste haben in Friesland übernachtet. Hinzu kommen rund 3,7 Millionen Tagesgäste. Tagesgäste geben durchschnittlich 28 Euro aus, Campingurlauber geben 40 Euro pro Tag aus. Gäste bei Privatvermietern geben 77 Euro aus und wer in den gewerblichen Betrieben untergekommen ist, gibt pro Tag und Kopf 105 Euro aus. Jeder zweite Euro bleibt im Gastgewerbe, jeder vierte Euro im Einzelhandel. Alles addiert, ergibt einen touristischen Bruttoumsatz von 446 Mio. Euro und eine Wertschöpfung von 225 Mio. Euro. 10 200 Personen erzielen mit Tourismus ihr Einkommen.

„Das ist wenig aussagekräftig für uns“, sagt Rainer Graalfs, Wirtschaftsförderer beim Landkreis. „Wir sind viel kleinteiliger in Friesland.“ Die Statistiken der Städte und Gemeinden sorgten da für ein klareres Bild.

Tatsächlich kommt der Landkreis Friesland auf mindestens 600 000 Gäste und 3,8 Millionen Übernachtungen im Jahr, sagt Graalfs. Und darin seien noch nicht einmal die Zahlen aus Bockhorn und Zetel enthalten, die dem Kreis keine Zahlen lieferten.

Auslastung mal Preis

Noch mehr Zahlen und Erkenntnisse zur gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus’ in Friesland lieferte beim „Wirtschaftsforum 2018 – Perspektive Friesland“ auf Schloss Gödens Moritz Sporer vom Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut (Dwif) in München. Das beschäftigt sich seit vielen Jahren auch mit Fragen der Tourismusökonomie. Angaben lediglich zu Gäste- und Übernachtungszahlen seien tatsächlich wenig aussagekräftig, so Sporer.

Man müsse die ökonomische Komponente berücksichtigen, um auf den Bruttoumsatz zu kommen, den die Gäste nach Friesland hereintragen.

Wie viel Tourismus findet also wirklich statt, welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Fremdenverkehr in Friesland und wer hat unter dem Strich etwas davon?

Standardmäßig würde der Tourismus in Deutschland nur anhand der Übernachtungszahlen in gewerblichen Betrieben verglichen. Die Entwicklung sei im Landkreis in den zurückliegenden fünf Jahren im Vergleich zur bundesweiten Entwicklung eher unterdurchschnittlich verlaufen. Friesland liege dabei auf einem Niveau mit Ostfriesland und den Ostfriesischen Inseln, so Sporer.

Um den touristischen Erfolg zu verstehen und die erzielbare Wertschöpfung zu erfassen, müsse man allerdings die Auslastung in Relation zum Preis setzen, sagt Sporer. Ohne die ökonomische Komponente lasse sich keine Quantifizierung und Qualifizierung des Tourismus vornehmen.

„Wenn die am Tourismus Beteiligten in Friesland in Zukunft touristische Konzepte entwerfen, neue Organisationsstrukturen entwickeln und Investitionen tätigen, dann müssen für Entscheidungen alle den gleichen Nenner zum Stellenwert des Tourismus’ haben.“

Wer weiß, wie viele Gäste die Region hat, wie viele Aufenthaltstage sie hier verbringen und was die Gäste ausgeben, der kennt auch den Bruttoumsatz, den der Tourismus der Region bringt. Dank Marktforschung wisse man heute sehr genau, welche Gäste wie viel ausgeben.

Die regionalspezifische Studie für Friesland – Basisjahr ist 2016 – ergibt Sporer zufolge 4,4 Millionen Übernachtungen. Die verteilen sich zu 42 Prozent auf die Privatvermieter, weitere gut 10 Prozent entfallen auf die gewerblichen Ferienwohnungen. Das bedeutet: Jede zweite Übernachtung in Friesland findet in privaten und gewerblichen Wohnungen statt. Das ist ein Bereich, der vom statistischen Landesamt gar nicht berücksichtigt wird. Friesland werde daher kleiner gemacht, als es tatsächlich ist.

Ein Bereich, den das Statistische Landesamt auch nicht erfasst, sind die Tagesbesucher. „Und das ist mit Abstand das wichtigste touristische Segment, was die Nachfrage angeht“, sagt der Tourismus-Experte aus München. 2016 seien auf jede gewerbliche Übernachtung sieben Tagesreisen entfallen. Größten Anteil daran haben Besuche von Freunden und Verwandten, Konzertbesuche, Ausflüge in Freizeitparks und zu Sehenswürdigkeiten, der Shoppingtourismus und in der Region Friesland natürlich auch der Ausflug an den Strand. Untersuchungen des Instituts haben für Friesland 3,7 Millionen Tagesreisen ergeben.

Spendable Touristen

Das „Wirtschaftsunternehmen Tourismus“ bringe dem Landkreis Friesland 446 Millionen Euro Bruttoumsatz, sagte Sporer. Ein Viertel davon wird dem Tagestourismus zugerechnet; die gewerblichen Beherbergungsbetriebe steuern gut ein Drittel der gesamttouristischen Umsätze bei, die Privatvermieter ebenso. Die Camper seien mit zehn Prozent ebenfalls noch erheblich beteiligt. „Cash in der Täsch“ bleiben netto rund 225 Millionen, rechnete Sporer vor. Das sind rund zehn Prozent des gesamten Arbeitseinkommens in Friesland.

Neben den direkt vom Tourismus profitierenden Betrieben zählen mit je 100 Millionen Euro der Einzelhandel und Dienstleister direkt zu den Gewinnern. Auch Handwerksbetriebe, Banken, Baugewerbe profitieren. Und die Einwohner natürlich auch: Denn ohne Tourismus sähe die Infrastruktur und das Freizeitangebot vor Ort ganz anders aus.