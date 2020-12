Bauarbeiten: Straße durch Grabstede ab Mittwoch gesperrt

Grabstede Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr teilt mit, dass die Ortsdurchfahrt durch Grabstede ab Mitte dieser Woche komplett gesperrt ist. Es sei mit starken Behinderungen zu rechnen, teilt die Behörde mit.

Am Mittwoch, 16. Dezember, wird ab dem frühen Nachmittag von der Straße Hurlings Kamp bis kurz vor Zum Achterlandsweg flüssiges Bitumen angespritzt. Am Donnerstag, 17. Dezember, wird ab dem frühen Morgen die Fahrbahn auf diesem Abschnitt asphaltiert. „Durch die dann benötigte Auskühlzeit ist die Strecke bis zum Morgen des nächsten Tages nicht befahrbar. Zum Achterlandsweg, Melkstraat und Bentshöcht seien über die Westersteder Straße (L815) anfahrbar, teilt die Straßenbaubehörde mit.

Am Freitag, 18. Dezember, wird am frühen Morgen auf dem Abschnitt vom Zum Achterlandsweg bis zum Ortsschild ebenfalls flüssiges Bitumen aufgebracht und im Anschluss mit den Asphaltarbeiten begonnen. Bis zum Morgen des 19. Dezember bleibe dieser Abschnitt gesperrt. Die Hauptstraße in Grabstede sei dann bis kurz vor der Straße Zum Achterlandsweg von der Bundesstraße 437 (Bockhorner Straße) erreichbar.

„Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr möchte Anwohner, Unternehmen und Anlieger bitten, in dieser Zeit ihre Fahrzeuge in den angrenzenden Nebenstraßen abzustellen und den Baubereich nicht zu befahren.“ In dieser Zeit werde seitens der ausführenden Firma ein Sicherheitsdienst eingesetzt, der auf die Einhaltung der Durchfahrtsverbote achten werde.

Die Baukosten belaufen sich auf 1 140 000 Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen.