Grabstede Nun ist die Ernte zum größten Teil eingebracht. Ein Grund für das Ortslandvolk Grabstede, Bredehorn und Jührdenerfeld, am Samstag mit Tanz unter der Erntekrone zu feiern. Tage zuvor banden viele fleißige Helfer die geernteten Ährenhalme zu einer ansehnlichen Krone.

Reent Schütte hatte etliche Helfer, die die Halme auf die richtige Länge schnitten und ihm zureichten. Ein Dutzend Frauen gestaltete Blumen, wie immer in den Oldenburger Farben Blau und Rot, um damit die gebundene Krone zu schmücken. Die von Jutta Meinen hergerichteten Schärpen verleihen der 30 Kilo schweren Krone ihr ganz besonderes Aussehen.

Die Erntekrone wurde anschließend im Saal des Grabsteder Hofs aufgehängt. Für eine herbstliche Dekoration sorgten Kartoffel- und Gemüsebauer Jürgen Klockgießer, der Blumenpark Schütte und der Hof Sieckmann/Warnken mit ihren Gaben.

In seiner Begrüßungsansprache ging Ortslandvolkvorsitzender Uwe Sieckmann auf den zweiten trockenen Sommer in Folge ein: „Trotzdem ist der Ernteertrag etwas besser ausgefallen, aber es ist abzusehen, das die Futterreserven in diesem Jahr bei allen aufgebraucht werden.“

Für den Insektenschutz beteiligten sich die rund 30 Landwirte an der Blühstreifenaktion. Sie haben auf fast neun Hektar freiwillig und unentgeltlich Blühfläche gesät.

Nach wie vor seien die Themen Gülle und Dünger bei der Bevölkerung im Gespräch. „Obwohl diese in der Menge geringer geworden sind“, betonte Uwe Sieckmann: „Wir haben schon viel gemacht und uns an die Gesetze halten.“ Abschließend sagte er: „Wir leben und handeln umweltfreundlich, denn Hof und Ländereien bestimmen unser Arbeitsleben und wir wollen sie auch der nächsten Generation weitergeben.“

Bis zum frühen Morgen machte DJ Ewald Musik, zwischendurch gab es ein Ratespiel. Ein Glasröhrchen enthielt verschiedene Samenkörner, deren Anzahl erraten werden sollte. Die Tipper, die am dichtesten an der korrekten Zahl von 2267 lagen, erhielten Fleisch- und Wurstpreise.

Am Sonntagmorgen wurden Erntekrone und Dekoration in Gemeindehaus gebracht und bei einem gemeinsamen Frühstück der Erntedankgottesdienst gefeiert.