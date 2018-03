Grabstederfeld Einfach den Gülle-Wagen vollmachen und damit raus aufs Land fahren – so einfach ist das nicht. Im Gegenteil. Um richtig zu düngen, müssen Landwirte ein hohes Fachwissen haben. Mit Formeln berechnen sie, wie viele Nährstoffe auf welche Flächen aufgebracht werden dürfen und sollen. Dafür müssen sie wissen, wie viele Nährstoffe welche Fläche braucht und wie sie genau die Menge mit der vorhandenen Technik präzise auf dem Land verteilen. „Düngen ist eine Wissenschaft“, sagt Landwirt Armin Ohmstede.

Er hat seinen Hof in Grabstederfeld am Donnerstag für eine Schulung zur Verfügung gestellt. Die Landwirtschaftskammer hatte mit Unterstützung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes und der GEW Wilhelmshaven eingeladen. Unterstützt wurden sie vom landwirtschaftlichen Bildungs- und Technologiezentrum Deula in Westerstede und der Firma Meiners Saaten.

Rund 70 Landwirte waren der Einladung gefolgt. „Es ist wichtig, dass wir uns weiterbilden und immer auf dem neusten Stand sind“, sagt Armin Ohmstede. „Hier auf dem Hof können wir das auch in der Praxis zeigen.“

Gerade beim Düngen ist präzises Arbeiten wichtig – ob mit Mineraldünger oder Gülle. Wenn die Landwirte mit den Güllefässern auf die Felder fahren, darf nichts von dem Dünger in die Gräben gelangen. Außerdem darf nicht zu viel gedüngt werden, um das Grundwasser zu schonen und um das Land nicht zu überdüngen.

Trotzdem kämen aus der Bevölkerung immer wieder Vorwürfe gegen Landwirte, dass Flächen zu oft oder zu viel gedüngt würden. „Aber als Laie kann man nicht wissen, wie viele Nährstoffe eine Fläche braucht und wie viele Nährstoffe tatsächlich in der Gülle drin sind, die ausgebracht wird“, sagt Armin Ohmstede. Der Betreiber einer Biogas-Anlage möchte aufklären. „Wir Landwirte achten sehr genau darauf, die Werte einzuhalten. Die Flächen werden außerdem regelmäßig beprobt. Da hat kein Landwirt etwas davon, seine Flächen zu überdüngen.“

Eelco Dijkstra von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bereich Wasserschutz, sagt: „Natürlich gibt es im Bereich Düngen wie überall schwarze Schafe. Aber es ist schade, dass die paar Landwirte die ganze Branche in Verruf bringen.“

Doch genau zu planen, welche Düngermengen wann auf welche Fläche ausgebracht werden müssen, muss gelernt sein. Und wer keinen hochmodernen Schleppschuhverteiler mit digitaler Technik hat, sondern nur ein einfaches Güllefass, muss selbst ausrechnen, wie er effizient Dünger aufs Land fährt und die Grenzabstände zu den Gräben optimal einhält. „Die Landwirte, die heute hier sitzen, sind interessiert daran, sich auf dem Gebiet weiter zu schulen“, sagt Jürgen Gerken vom Bildungs- und Technologiezentrum Deula.