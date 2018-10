Harlesiel /Wangerooge Die Fähre MS Harlingerland, die zwischen Wangerooge und Harlesiel unterwegs ist, fällt noch bis Donnerstag, 19. Oktober, aus. Dies teilt die Deutsche Bahn als Betreiber der Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge mit.

Das Schiff muss länger zur Reparatur in der Werft bleiben. Daraus ergeben sich folgende geänderte Zeiten: Am Dienstag legt die Fähre in Harlesiel um 14.30 und 18 Uhr ab, am Wangerooge Inselbahnhof legt das Schiff an diesem Tag um 6.30 und 15.30 Uhr ab. Am Mittwoch ist die Abfahrt in Harlesiel um 15.30 und 18.30 Uhr geplant, die Fähre legt auf der Insel um 6.30 und 16.30 Uhr ab.

Fahrplanänderungen gibt es auch am Donnerstag: Vom Festland startet die Überfahrt um 17 und 20 Uhr, ab Wangerooge geht es um 6.30, 14.50 und 18 Uhr los. Am Freitag ist die MS Harlingerland wieder planmäßig im Einsatz. Die Deutsche Bahn entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.