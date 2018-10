Harlesiel /wangerooge Störungen im Fährbetrieb kündigt die Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge zwischen Dienstag und Donnerstag an. Die MS Harlingerland hat einen Getriebeschaden und muss deswegen kurzfristig aus dem Verkehr genommen werden.

Am Dienstag entfällt die Fähre um 11 Uhr ab Harlesiel ersatzlos. Möglich ist eine Überfahrt um 10 sowie 13.30 Uhr. Am Mittwoch verkehrt die Fähre nicht um 11.45 Uhr ab Harlesiel sowie um 9.15 Uhr ab Wangerooge. Reisende können auf die Fähre um 10.45 und 14 Uhr ab Harlesiel und um 11.45 und 15 Uhr aber Wangerooge ausweichen.



Die Fahrten am Donnerstag um 11.15 und 14.30 Uhr ab Harlesiel sowie um 12.15 und 15.30 Uhr sind ebenfalls ersatzlos gestrichen. In Harlesiel kann stattdessen um 12.15 und 16.15 Uhr das Schiff Richtung Wangerooge genommen werden. Eine Rückfahrt auf das Festland ist um 9.45 und 13.15 Uhr möglich.

Die Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge kündigt für das Wochenende zwei Zusatzfähren an: Am Freitag legt ein Schiff um 10.30 Uhr und am Samstag um 11 Uhr am Inselbahnhof ab.