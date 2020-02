„Her mit Schlips und Schlüssel!“

Weiberfasching in Sillenstede: In Schortens’ närrischstem Dorf haben seit Donnerstag um 11.11 Uhr die Frauen das Sagen. Dem Bürgermeister und Vertretern des Elferrates schnitten die als quietschgrüne Raupen kostümierten Faschingsweiber die Schlipse ab, der Bürgermeister musste außerdem den Rathausschlüssel herausrücken und Berliner und Prosecco spendieren. Mit dem Sillenstede-Lied und ihrem Schlachtruf und Karnevalsgruß „Putaal!“ zog die 14-köpfige Gruppe später durch Sillenstede, um Geld einzusammeln für die Dorfjugend. Die feiert an diesem Samstag Kinderkarneval ab 15 Uhr im Sillensteder Hof. Am Sonntag folgt dort der Seniorenkarneval und am Montag der große Rosenmontagsball. BILD:

