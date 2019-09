Hohenkirchen Vertrauen und Glaubwürdigkeit – diese Worte sagten Umweltminister Olaf Lies und Landrat Sven Ambrosy mehrfach in der Debatte über eine Erweiterung des Biosphärenreservats Wattenmeer aufs Wangerland. Doch Wangerlands Landwirte setzen eher wenig Vertrauen in die Politik: „Der Grund ist, dass die Politik dazu neigt, den Landwirten pauschale Regelungen für hochspezielle Probleme aufzudrücken“, sagte Dieter Behrens-Focken mit Blick auf neue Naturschutz- und Düngeauflagen.

Warum Biosphärenreservat? Laut Nationalpark-Verwaltung ist ein Biosphärenreservat keine Naturschutzauflage. Es sei „vor allem eine Auszeichnung für eine Region und für besonders wertvolle Kultur- und Naturlandschaften, die das Potenzial haben, Modellregion für nachhaltige Entwicklung zu werden“. Solche Modellregionen füllen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit Leben, indem sie nachhaltige Handlungsweisen beispielhaft erproben. Als Vorteile nennen Nationalpark-Verwaltung und Umweltminister Olaf Lies: Das Reservat soll eine höhere Attraktivität für bestimmte touristische Zielgruppen und für Fachkräfte bieten. Es biete zudem Chance zum Zuzug, zum Bleiben oder zur Rückkehr jüngerer Menschen. Produkte aus Biosphärenreservaten genießen angeblich auch höhere Wertschätzung und erlaubten höhere Wertschöpfung. Fördermittel für Nachhaltigkeitsansätze seien leichter einzuwerben. Betont wird vor allem: Ein Unesco-Biosphärenreservat ist kein Schutzgebiet nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Genau das befürchten nämlich die Landwirte Frieslands – sie sind strikt gegen die Erweiterung des Nationalparks. Mehr Infos unter www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/biosphaerenreservat

Wangerlands Landwirte lehnen genau wie der Kreislandvolkverband Friesland die Ausweitung des Biosphärenreservats auf ihre Ländereien ab – das zeigte sich in der Diskussionsrunde, zu der Wangerlands Grünen-Fraktion eingeladen hatte, deutlich. Fraktionschef Reiner Tammen betonte, dass es darum geht, Informationen auszutauschen – und möglicherweise Bedenken zu zerstreuen, um die politische Diskussion über einen Beitritt zum Biosphärenreservat erneut aufzunehmen. Im Dezember 2018 hatte der Wangerländer Gemeinderat weitere Gespräche abgelehnt.

Bürgermeister Björn Mühlena betonte, dass der Beitritt „allen nutzen muss, nicht nur wenigen. Und er muss das Wangerland insgesamt voranbringen, nicht nur Projekte mit sich bringen, die ,nice to have‘ sind“.

Sowohl Lies als auch Peter Südbeck und Jürgen Rahmel von der Nationalpark-Verwaltung und Landrat Sven Ambrosy nannten als Vorteile eines Beitritts zur „Biosphäre“, dass sich das Wangerland dadurch nachhaltig weiterentwickeln könne, auch mit Hilfe von Fördermitteln. Sie verwiesen auf die Projekte in der Biosphären-Gemeinde Sande: den Salzwiesensteg, eine Klimaradtour und die Aufwertung des Küsteums.

Die beiden Gastronomen unter den rund 25 Zuhörern im Saal des Hotels „Dorf Wangerland“ sehen durchaus Vorteile: „Unsere Stärke sind das Wattenmeer und die Landschaft – das Biosphärenreservat kann uns nur voranbringen“, sagte Arno Meents.

Die Landwirte dagegen befürchten entgegen der Beteuerungen von Lies und Nationalpark-Verwaltung weitere Einschränkungen: „Mit dem Biosphärenreservat entsteht eine neue Gebietskulisse – und wer garantiert uns, dass keine Auflagen folgen“, sagte Kreislandwirt Hartmut Seetzen. Denn Nachteile für die Landwirtschaft habe auch schon die Ausweisung des Nationalparks nach sich gezogen, berichtete ein Landwirt: „30 Prozent des Wangerlands sind ja schon mit Auflagen von Nationalpark, Vogelschutz und Landschaftsschutz überzogen.“ Und „früher haben wir die Vordeichbereiche gemäht und beweidet – da herrschten Vogelvielfalt und es fiel kaum Teek an. Und heute verfilzt alles und die Vögel ziehen ins Land hinterm Deich“, sagte ein anderer. „Ich sehe für uns keine Vorteile“, fasste Karl-Heinrich Müller zusammen.

Für die Befürworter der Unesco- „Biosphäre“ – auch das deutsche Naturschutzgesetz kennt ein Biosphärenreservat, und das ist tatsächlich mit immensen Auflagen und Einschränkungen verbunden – zählt die Möglichkeit, dass die Landwirtschaft mitbestimmen und festlegen könne, was sie will und was nicht. Ambrosy brachte einen Vertrag ins Gespräch, in dem das geregelt werden könnte.

Um weiterzukommen, wird sich auf Anregung Reiner Tammens ein Runder Tisch zusammenfinden – daran sollen auch alle anderen Wangerländer Branchen sich beteiligen.