Hohenkirchen Damit die Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland das Grundstück des ehemaligen Spielplatzes an der Anton-Günther-Straße bebauen kann, hat Wangerlands Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Sanierung unter Vorsitz von Reiner Tammen (Grüne) den Bebauungsplan „Hohenkirchen-Nord“ angepasst.

Planer Christoph Finke von der Wohnungsbau Friesland hatte den Ausschussmitgliedern den Gebäudetyp mit 18 Wohnungen zu günstigen Mieten zuvor vorgestellt.

Es handelt sich um das derzeitige Standard-Mehrfamilienhaus der Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland, das bereits in Jever an der Normannenstraße und in Schortens steht. Ursprünglich war geplant, das Gebäude im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus in Horumersiel auf dem Sportplatz zu erreichten – doch nach Protesten im Sielort wurde nun die Spielplatzfläche dafür vorgesehen. Geplant ist, das Gebäude 2021 zu bauen, sagte Finke. Der vorhandene Baumbestand soll erhalten bleiben.

Einstimmig angenommen haben die Ausschussmitglieder auch die Änderung des Flächennutzungsplans Horumersiel-Friesenhörn: Sie wird notwendig, damit die Friesenhörn-Kliniken ihr Parkplatz-Angebot vergrößern kann. Dazu sollen an der Deichstraße in Horumersiel beim Kolk weitere 26 Parkplätze geschaffen werden. Die Anbindung des Parkplatzes soll über eine schon vorhandene Zuwegung der Kliniken erfolgen und nicht von der Deichstraße aus, da diese sehr schmal ist. Außerdem befürchteten Anlieger ein zu hohes Verkehrsaufkommen, falls die Anbindung des Parkplatzes von der Deichstraße aus erfolgen sollte.