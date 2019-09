Hohenkirchen Braucht das Wangerland zwei Hallenbäder – oder reicht auch eines? Diese Frage stellte der Geschäftsführer der Wangerland Touristik GmbH am Mittwochabend im Tourismus-Ausschuss des Wangerländer Rats. Er hielt seinen Geschäftsbericht zu laufenden Angelegenheiten und wichtigen Themen.

Und die Zukunft des Hallenwellenbads Hooksiel ist ein wichtiges Thema. „Das Hallenwellenbad ist wertvoll, aber wir müssen auch die vorliegenden Zahlen hinterfragen“, stellte Kanning fest. Würde sich die Politik auf künftig ein Bad festlegen, ginge das natürlich zu Lasten Hooksiels. Er warb für Gespräche mit Vertretern des Gewerbes und der Hooksieler Bürger, um die Zukunft auszuloten.

Vor kurzem hatten 35 Hooksieler Geschäftsleute und Vereinsvorsitzende in einem offenen Brief an Rat und Verwaltung gefordert, das Hallenwellenbad zu erhalten und nicht zugunsten einer Freizeit- und Aktivitätenhalle aufzugeben.

„Wenn man nach solchen Gesprächen zu Ergebnissen kommt, müssen diese auch von allen akzeptiert werden“, betonte Kanning.

Ellmer Cramer (UWW) schlug wegen der verfahrenen Situation und der vielen Kritik aus Hooksiel den Weg der Mediation mit Bürgern und Nutzern vor. Trotz negativer Wirtschaftlichkeitsberechnungen müsse auch Daseinsvorsorge und die Möglichkeit, schwimmen zu lernen, in den Abwägungsprozess einfließen, sagte er.

Auch Kanning sieht in der Kommunikation den einzigen Weg, mit allen Beteiligten einen Fahrplan zu erstellen. Ziel müssen sachliche Diskussionen sein und nicht Entscheidungen nach dem Bauchgefühl.

Wie berichtet, hat sich eine Bürgerinitiative zum Erhalt des Hallenwellenbads gegründet, die ein Bürgerbegehren durchführen will. Nachdem der Rat die Zulässigkeit des Begehrens verneint hatte, liegt die Sache nun vor Gericht. Dadurch liegt die weitere Planung fürs Bad nun erst einmal auf Eis.

In Sachen Kurpark für Hooksiel schlug Kanning vor, einen Park rund um den Alten Hafen anzulegen. Das wäre eine Aufwertung und Attraktivitätssteigerung des Hafens.

Der WTG-Geschäftsführer sprach auch unangenehme Themen wie das Problem mit den Spannern auf dem Campingplatz Schillig an. Wegen der zeitversetzten Information hagelte es viel Kritik an der WTG in den sozialen Medien, sagte er. Die Campingplatz-Mitarbeiter seien zur Wachsamkeit aufgerufen und an mehreren Punkten sei Kameraüberwachung eingerichtet worden.