Neujahrsschwimmen Das 4. Wangerländer Neujahrsschwimmen beginnt am Montag, 1. Januar, um 14 Uhr im Hotel „Dorf Wangerland“ in Hohenkirchen. Der Eintritt ist frei, Parkplätze sind ausgeschildert. Bei zu starkem Wind, Eis oder Eisgang fällt das Neujahrsschwimmen aus. Auf jeden Fall sind Gummistiefel empfohlen.

Aber auch, wer noch etwas Zeit zum Überlegen braucht oder auf besseres Wetter wartet, kann mitschwimmen: Anmeldungen sind bis 30 Minuten vor Beginn noch möglich. Das „Dorf Wangerland“ spendet für jeden mutigen Schwimmer, der sich bis zum Hals ins Wasser wagt, 10 Euro an die Jugendfeuerwehr Hohenkirchen.

Natürlich sind Zuschauer willkommen: Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Zuwegung zum Strand erfolgt durch die Rezeption der Hotelanlage und ist entsprechend ausgeschildert.

Los geht es am 1. Januar um 14 Uhr. Bevor es jedoch ins Wasser geht, wird Meeresgott Neptun höchstpersönlich die offizielle Wassertemperatur messen. Und er wird auch wieder zum Pinsel greifen, um einige Schwimmer einzuseifen und zu rasieren.

Damit niemandem kalt wird, sorgt das Duo „De Platters“ für ordentlich Stimmung. Unterstützt wird das Neujahrsschwimmen von der Gemeinde Wangerland, der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen sowie der DLRG.

Am Neujahrstag 2017 hatten sich 53 Mutige in die knapp vier Grad kühlen Fluten des Wangermeers gestürzt. Organisator Joachim Meyer vom Hotel „Dorf Wangerland“ hofft auf mindestens 70 Schwimmer am 1. Januar 2018. Und dabei gilt: Je ausgefallener die Schwimmer kostümiert sind, desto besser.

Weil der Bereich rund um die Strandbar nach dem wochenlangen Regen stark aufgeweicht ist, wurde das Spektakel an den Krabbenkutter am Wangermeer verlegt.

Zusätzlich findet erstmals ein Weihnachtsbaum-Weitwurf statt: Dabei geht es darum, einen abgetakelten Christbaum – egal wie – möglichst weit wegzuschleudern. Geworfen wird in den Klassen Frauen, Männer und Kinder bis zwölf Jahre. Der Erlös aus dem Wettbewerb fließt ebenfalls an die Jugendwehr, für die Sieger gibt es Preise.