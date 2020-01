Hohenkirchen Die Vorbereitungen laufen auch Hochtouren – denn der Frühling kommt bestimmt: Deshalb steht nun das zweite Planungstreffen für den „Internationalen Garten“ am Hohenkirchener Wangermeer an. Ursula Krause, Mitglied der Lenkungsgruppe des Projekts „Wangerland – Erde und Flut“, lädt dazu am Freitag, 24. Januar, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hooksiel ein. Dazu sind alle Interessierten willkommen.

Müllsammelaktion Die engagierte Hohenkirchenerin Ursula Krause ruft zur Müllsammelaktion am Wangermeer auf: Treffpunkt ist am Samstag, 25. Januar, um 14 Uhr am Strand Helmsteder Straße. Dann soll Unrat aus den Graften und rund ums Wangermeer aufgesammelt werden. www.erdeundflut.de/ehrenamtboerse/

Im vergangenen September hat Ursula Krause einen neuen Anlauf für den „I. Internationalen Garten“ initiiert: 2016 waren am Westufer des Wangermeers direkt am Wohnmobilstellplatz Jellistede 300 Quadratmeter Fläche vorbereitet und ein erster Baum gepflanzt worden. Doch danach schlief das „Erde und Flut“-Projekt ein.

Nun soll es dort richtig losgehen. Die Idee: Einheimische und Zugewanderte, Jung und Alt sollen gemeinsam den Garten bepflanzen und pflegen. „Gemeinsam Kräuter und Gemüse anbauen, Blumen und Bäume setzen, Erfolge sehen und ernten und gemeinsam essen und Spaß haben – all das soll im Garten möglich sein“, so Ursula Krause. Dabei lernen alle Gartenbauer auch noch andere Kulturen kennen und Zugewanderte können nebenher ihr Deutsch verbessern.

Unterstützt wird das Projekt vom Eigenbetrieb Wangermeer, der Jugendpflege, der Dorfgemeinschaft Hohenkirchen, der Gemeinde Wangerland und der WTG.

Zum Auftakt im September waren viele Interessierte gekommen und hatten erste Ideen zur Gestaltung des Gartens gesammelt. Die Fläche soll nun zunächst hergerichtet werden, ehe gesät und gepflanzt werden kann. Angedacht ist ein Nutzgarten mit Gemüse und Kräutern. Auch Blumen und ein Obstgarten sind denkbar. Dafür wurde auch schon gleich ein kleines Apfelbäumchen gepflanzt.

Wer Interesse an Gartenarbeit hat und beim Anlegen des Internationalen Gartens mitmachen möchte, meldet sich bei Ursula Krause unter Tel. 0173/99 49 830.