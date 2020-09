Wangermeer Hohenkirchen: Mähboot rückt jetzt wucherndem Seegras zu Leibe

Hohenkirchen Seit knapp 14 Tagen dreht das Mähboot seine Runden auf dem Hohenkirchener Wangermeer. Das ist auch bitter nötig, denn das wuchernde Seegras hat den See fest im Griff. Wangermeer-Betriebsleiter Torsten Meuer zeigte am Dienstagabend Luftbilder der Feuerwehr-Drohne im Betriebsausschuss – von oben ist gut zu sehen, wie stark der Bewuchs in diesem Jahr ist.

„Es ist ein Kampf gegen die Zeit: Je mehr Seegras wir herausholen können, bevor es abstirbt, desto stabiler sauerstoffreicher ist der See“, sagte er. Das Problem in diesem Jahr: das gemeindeeigene Mähboot „Mähwiefken“ kommt mit dem sehr langen Seegras nicht klar. Deshalb ist das Boot nun erneut beim Hersteller und wird umgebaut. Im Einsatz ist nun ein Vorläufermodell des Herstellers – „und mit diesem Boot funktioniert das Mähen sehr gut“, so Meuer. Sowohl das Ersatzboot als auch der Umbau des „Mähwiefken“ kostet die Gemeinde nichts – beides läuft als Gewährleistung.

Die Rinder jedenfalls, die auf der Insel im Wangermeer weiden, lieben es, wenn dort Seegras abgeladen wird: Sie haben es zum Fressen gern.

Das Seegras ist übrigens auch Anzeiger der hervorragenden Wasserqualität: regelmäßig beprobt das Gesundheitsamt das Wasser des Wangermeers und bescheinigt: alles super. Blaualgen gibt es dort nicht. Zwar klagen Schwimmer ab und zu über juckende Pusteln, doch die verursachen wahrscheinlich Zerkarien: Das sind Larven von im Wasser vorkommenden Saugwürmern, die sich beim Schwimmen in die Haut bohren und Pusteln bilden. Das ist unangenehm, aber eher harmlos. Was hilft: Nach dem Baden gründlich mit dem Handtuch abrubbeln.

Der Eigenbetrieb Wangermeer ist weiter guter Hoffnung, dass die Insel und die Halbinsel bald verkauft sind: Für die Insel liegen Vertragsentwürfe vor – dort soll ein moderner Campingplatz entstehen. Und für die Halbinsel gibt es Pläne für ein Neubaugebiet gehobener Klasse.

Zum neuen kaufmännischen Leiter des Eigenbetriebs wurde Kämmerer Volker Osterkamp ernannt.

Bis zum Verkauf von Insel und Halbinsel bleibt finanziell alles beim Alten: Der Eigenbetrieb hat knapp 6,5 Millionen Euro Schulden – rechnet man die geschaffenen Werte dagegen, beträgt das Minus 160 000 Euro. Und das gleicht die Gemeinde aus.