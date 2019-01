Hohenkirchen Ganz großer Bahnhof für den scheidenden Chef: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotel- und Freizeitanlage „Dorf Wangerland“ – das Unternehmen beschäftigt bis zu 150 Personen – sowie Freunde, Weggefährten und Familie sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung, von Banken, Handel, Handwerk und Gewerbe und Unternehmenschef Hennie van der Most selbst haben am Dienstagabend Harald Koch in den Ruhestand verabschiedet. Und dabei ließen sie ihn unter dem Motto „Unser Kapitän geht von Bord“ hochleben. Und zwar so hoch, dass viele Gäste staunten und sich wünschten, ebenfalls einmal solch einen rauschenden Abschied erleben zu dürfen.

Beliebt als Chef

Denn deutlich wurde auch an den vergossenen Abschiedstränen: Die Mitarbeiter schätzen ihren „Kapitän“ sehr. 2005 war der heute 63 Jahre alte Koch nach Hohenkirchen gekommen, um als Projektleiter den Umbau der leer stehenden aufgegebenen Kaserne ins „Dorf Wangerland“ voranzubringen. Als das geschafft war, wurde Koch Direktor der Anlage.

Neuer Geschäftsführer bringt einige Ideen mit Nachfolger von Harald Koch als Geschäftsführer des Hotels „Dorf Wangerland“ ist Coen van der Tas. Der 48-Jährige bringt Erfahrungen im Tourismus-Marketing und Freizeitpark-Management mit beruflichen Stationen unter anderem beim Fremdenverkehrsverband Luxemburg, bei der Walt Disney-Company, im Holiday Park Haßloch und im Movie-Park mit. „Ich übernehme hier eine sehr gut aufgestellte Anlage mit einer hochmotivierten Mitarbeiter-Truppe. Respekt!“, sagt van der Tas. In den vergangenen drei Monaten war er von Harald Koch bereits in die Geschäftsführung eingearbeitet worden. Der Neue hat einige Ideen, was er in den kommenden Jahren erreichen will. „Wichtig ist, dass sich das gesamte Wangerland mit uns mitentwickelt – da ist vieles zu tun“, sagt van der Tas. Sein erster Eindruck: Das Wangerland ist eine sehr freundliche Gemeinde. „Es gibt hier den großen Willen sich zu entwickeln – aber auch großen Entwicklungsbedarf, um die Anforderungen des Tourismus-Markts zu erfüllen.“ Die Wangerländer erlebt er als sehr freundlich. „Ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt van der Tas. Er hofft, dass sich seine Familie – Ehefrau und zwei sieben und zehn Jahre alte Kinder – ebenfalls im Wangerland wohlfühlen werden.

„Wir haben in zehn Jahren etwas geschafft, was keiner hier für möglich gehalten hätte“, sagte Koch rückblickend: „Und das geht nur im Team“, dankte er allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie hätten alle gemeinsam daran gearbeitet, eine familiäre Atmosphäre aufzubauen. Er selbst habe sich immer als „primus inter pares“ – als Erster unter Gleichberechtigten verstanden. „Meine Erfahrung ist, dass das der schwerere, aber langfristig erfolgreichere Weg ist“, sagte Koch. Er dankte insbesondere seiner in all den Jahren „größten Kritikerin und Motivatorin“, seiner Lebensgefährtin Su Kaplan.

Dass Koch auch an seiner vorherigen Wirkungsstätte in Kalkar als Chef unvergessen ist, zeigten die Grüße von Mitarbeitern, die Han Groot Obbink, Geschäftsführer des „Wunderland Kalkar“, mitgebracht hatte: „Harald war immer da für die Mitarbeiter. Er sorgte für eine Mitarbeiter-Vertretung, für gute Ausbildung – und natürlich für Feiern“, berichtete er.

Koch hatte 15 Jahre in Kalkar im nie ans Netz gegangenen Atommeiler gearbeitet. Später leitete er den Umbau Kalkars in eine Freizeitanlage für den Niederländer Hennie van der Most – so nannte Obbink ihn „Kalkar-Fossil“.

„Harald war der letzte, der damals noch in Kalkar arbeitete – da dachte ich: den muss ich haben“, erinnerte sich Investor Hennie van der Most an die ersten Begegnungen mit Koch: „Das habe ich nie bereut!“ sagte er.

Die Teilnahme Hennie van der Mosts an der Verabschiedung Kochs sorgte für viel Gesprächsstoff an den Tischen: Die Wangerländer erinnern sich lebhaft daran, wie der niederländische Investor damals – gern per Hubschrauber – nach Hohenkirchen kam, um den Kauf der Bundeswehr-Liegenschaft fitzumachen und die Planungen anzuschieben.

Dank und Respekt

So erinnerte sich Reiner Tammen, der als stellvertretender Bürgermeister des Wangerlands und als stellvertretender Landrat Koch verabschiedete, an eine Besprechung auf der Jacht van der Mosts: „Haben Sie schon mal versucht, Schnaps aus Blumentöpfen zu trinken. . .“ Tammen sprach Harald Koch seinen Dank und Respekt aus: „Wir haben Dich immer als Bindeglied zwischen Dorf und Gemeinde Wangerland empfunden. Spätestens mit Deinem Einsatz hat sich die allgemeine Skepsis gegen das Vorhaben gelegt“, sagte Tammen.

An Kochs Nachfolger als Geschäftsführer der Hotelanlage Coen van der Tas gewandt, sagte er: „Sie treten in große Fußstapfen – aber wenn einer die ausfüllen kann, dann ein Holländer.“

Armin Kanning, Geschäftsführer der Wangerland Touristik, würdigte die Empathie und das Engagement, mit der Harald Koch seine Pläne verfolge. „Danke für unsere intensive Zusammenarbeit. Ich hoffe, Du bleibst uns als Motor im Wangerland erhalten“, sagte Kanning.

Harald Koch wird tatsächlich auch im Ruhestand Wangerländer bleiben: Als Vorsitzender des Gewerbevereins hat er sich unter anderem vorgenommen, den „Gewerbeverein Wangerland“ voranzubringen. Ziel ist, Handel, Handwerk und Gewerbe mehr Gewicht gegenüber Rat und Verwaltung sowie WTG zu geben.

„So viel Lob, da habe ich mich gar nicht wiedererkannt“, antwortete Harald Koch auf die Grußworte. Seine Stimme sei etwas rau, „aber nicht vor Rührung, sondern weil ich eine Erkältung habe“, sagte er – wie immer nüchtern und sachlich. Dennoch gab es einige Momente, in denen sich zur Erkältung auch Tränen der Rührung gesellten.

„Ich habe mich bemüht, stets als erstes den Menschen zu sehen – dann erst seine Funktion“, sagte Koch: „Ich hoffe, Du führst den Betrieb auf gleiche Art weiter“, gab er an seinen Nachfolger Coen van der Tas weiter.