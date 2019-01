Hooksiel Es vergeht kein Tag, an dem Dieter Schäfermeier, Günter Schmöckel und Dietrich Gabbey keine Telefonanrufe von Hooksielern erhalten. „Und sind wir im Ort unterwegs, werden wir ständig angesprochen, wann es denn endlich losgeht mit der Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren.“

Die drei Köpfe der Bürgerinitiative für den Erhalt des Hallenwellenbads Hooksiel sind seit Gründung der BI nicht untätig gewesen: Sie haben bei der Gemeinde den Antrag auf Bürgerbegehren gestellt, haben die Begründung überarbeitet und ebenfalls eingereicht, haben Gespräche mit der Gemeindeverwaltung geführt und mit vielen Wangerländern.

Bürgerbegehren – so geht es weiter Informationen zum Stand des Bürgerbegehrens gibt es am Freitag, 1. Februar, bei einer öffentlichen Versammlung im Saal des Hallenwellenbads Hooksiel. Beginn ist um 19 Uhr. Dazu sind alle Wangerländer eingeladen. Diskutiert werden soll dann auch darüber, ob die Bürgerinitiative ihre Aktivitäten auf den Erhalt des Status Nordseebad für Hooksiel ausweiten will. Zurzeit wartet die Lenkungsgruppe der Bürgerinitiative auf die Zulassung des Bürgerbegehrens: Am 11. Dezember hatte sie die Zulassung beantragt, seitdem läuft die erforderliche Prüfung auf Einhaltung der Formalia durch die Gemeinde. Am 22. Januar hatte die Lenkungsgruppe auf Anforderung der Verwaltung eine neue Begründung ihres Antrags auf Durchführung eines Bürgerbegehrens nachgereicht. Sobald die Antwort aus dem Rathaus vorliegt, startet die sechsmonatige Unterschriftensammlung. „Für uns steht fest: wir werden das Bürgerbegehren durchziehen – egal, ob die Antwort aus dem Rathaus positiv oder negativ ist“, betont Dietrich Gabbey.

Und zusammen mit der Lenkungsgruppe, die sich bei der Gründung der BI gebildet hatte, haben sie die Unterschriftenlisten erarbeitet und auch bereits die Straßensammlung geplant.

Doch nun herrscht vorerst Zwangspause – so lange, bis aus dem Rathaus das Startsignal kommt: Dort wird geprüft, ob die Voraussetzungen für ein Bürgerbegehren erfüllt sind.

„Auch wenn dadurch der Zeitkorridor enger wird: Wir stehen alle in den Startlöchern. Und wir sind in guten, sachlichen Gesprächen mit der Verwaltung“, sagte Günter Schmöckel am Freitag. „Uns ist wichtig, dass sich bei unserem Vorgehen kein Dissens mit der Gemeinde ergibt“, betont Gabbey: „Wir führen ja keinen Krieg, sondern es geht um eine sachliche Frage“, betont er.

Doch fest steht bereits jetzt: Egal wie die Beurteilung des Bürgerbegehrens im Rathaus ausfällt – „wir ziehen das durch. Notfalls auf dem Klageweg“, sagt Gabbey. Denn es geht der BI darum, das Hallenwellenbad als Schwimmbad zu erhalten. „Das Hallenwellenbad ist so wie es ist eine Attraktion und ein Alleinstellungsmerkmal“ – das ist die Überzeugung der BI. Dass es noch attraktiver werden kann, sei ebenso klar.

Mit einer Behauptung von Gemeinde und Ratsmitgliedern wollen Gabbey, Schmöckel und Schäfermeier direkt aufräumen: „Wir haben einige Schreiben von Ratsleuten bekommen, in denen stets auf den hohen Zuschussbedarf für die beiden Hallenbäder hingewiesen wird. Das ist in vielen Köpfen drin“, berichtet Gabbey.

Aber: „Es gibt keinen Zuschussbedarf!“ Denn das Minus bei der Bäder-Bewirtschaftung – rund 1,2 Millionen Euro – ist in die Kalkulation des Gästebeitrags aufgenommen, die Kosten werden also auf die Urlauber umgelegt. Und damit sind die beiden Bäder komplett über den Kurbeitrag der Wangerland-Urlauber finanziert. Das habe zumindest die Gemeindeverwaltung mittlerweile ebenfalls eingeräumt, berichtet das Trio.