Landessparkasse zu Oldenburg: Nach Umbau in Hooksiel mehr Raum für Beratung

Hooksiel Die LzO-Filiale in Hooksiel wird umgebaut – und bleibt deswegen im Juni geschlossen: Die Landessparkasse zu Oldenburg wird auch in Hooksiel den Video-Service „Amelie“ einrichten. Über „Amelie“ können Kunden in einem Extra-Raum direkten Kontakt zu LzO-Mitarbeitern aufnehmen – für alle Fragen rund ums Konto, für die Finanzierung von Autos, Möbeln oder sonstigen Wünschen und Informationen zu LzO-Produkten und denen der Kooperationspartner. Das Serviceangebot ist mit dem in LzO-Filialen vergleichbar.

LzO-Filiale Hooksiel im Juni geschlossen Die LzO-Filiale in Hooksiel bleibt vom 2. bis 25. Juni für den Umbau geschlossen – die SB-Geräte im Foyer bleiben weiter uneingeschränkt zugänglich. r Verfügung. Für persönliche Beratung und Servicefragen können Kunden in der Schließphase auf die Filialen in Hohenkirchen, Jever und alle anderen LzO-Filialen ausweichen. Beratungsgespräche können zudem beim Kunden zu Hause durchgeführt werden. Alternativ sind LzO-Mitarbeiter über das Kunden-Service-Center von 8 bis 20 Uhr unter Tel. 0441/2300 erreichbar.

Auch das Filial-Team um Axel Zimmermann bleibt vor Ort. „Meine Kollegen und ich freuen uns darauf, unseren Kunden unsere neue Filiale sowie den Amelie-Raum präsentieren zu können. Wichtig ist uns, dass wir durch den Umbau einen weiteren Beraterraum erhalten“, sagt er. Damit bleibt die Diskretion gewahrt und zugleich soll die Umgebung freundlicher werden.

Markus Neumann, Direktor Privatkunden der LzO in Friesland, entschuldigt sich vorab für die Einschränkungen während der Bauphase und bittet um Verständnis. Er sei jedoch sicher, dass mit der Investition und Neugestaltung neue Wege beschritten werden, von denen die LzO-Kunden profitieren – „durch „die persönliche Präsenz unserer Kollegen in Hooksiel und der Amelie-Berater per Bildschirm“.

