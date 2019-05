Hooksiel „Den kenn’ ich aus dem Fernsehen“, sagt ein Besucher des Lkw-Oldtimertreffens zu seiner Begleiterin und deutet auf einen grauen Lastzug mit Wilhelmshavener Nummer. Der Oldie aus dem Transportgewerbe ist ein Borgward B 4500a. Und in der Tat: Vor wenigen Wochen rollte der Borgward-Brummi in der TV-Produktion „Die Affäre Borgward“ über die Bildschirme. Am Steuer – aber nicht vor der Kamera – saß Jürgen Siethoff von der Interessensgemeinschaft zur Erhaltung historischer Fahrzeuge (IEHF) aus Wilhelmshaven. „Es gab eine kleine Gage für den Verein und für mich eine Erkältung“, erzählt Siethoff. Gedreht wurde seine Szene nämlich im eiskalten Februar vergangenen Jahres. „Und der Wagen hat keine Heizung.“

Nun steht der Borgward-Lastzug zusammen mit schätzungsweise 230 weiteren historischen Lkw und Bussen auf dem Gelände der Kähler-Werft in Hooksiel. Der Wilhelmshavener Verein veranstaltet dort seit Christi Himmelfahrt und noch bis Sonntag ein Treffen für Fahrer und Sammler historischer Nutzfahrzeuge und lädt alle an alten technischen Schätzen Interessierten ein, vorbeizuschauen. Auf dem Programm für die rund 400 angereisten Teilnehmer stehen Ausfahrten in die nähere Umgebung, Grillabende, Kennenlernen und natürlich Fachsimpeleien.

Zu den Teilnehmern gehören auch Volvo-Trucker aus den Niederlanden: Brant Visser, Sjoerd, Piet und Brant de Vries außerdem Geerd Dijkstra und Siebe Baarda. Alle seit Jahrzehnten im Transportgewerbe oder als Händler von Volvo-Lkw tätig. Die sechs kommen aus Friesland (bei Leeuwarden) und wollten nun das andere Friesland kennenlernen.

Oldtimer-Fans bekommen viel zu sehen. Speditionsfahrzeuge, Feuerwehrwagen. Tanklaster, Viehtransporter und seltene Busse wie den „Aral Renndienst“-Bus von Krupp. Auf dem Gelände stehen sie alle, die berühmten Brummi-Namen: Hanomag-Henschel. Krupp Titan und Magirus Deutz, MAN oder Opel Blitz und Mercedes Rundhauber. Die ältesten aus den 1940er Jahren wie der DKW F8 mit „explosiver Ladung“. Auch aus den Wirtschaftswunderjahren sind viele Transporter versammelt.

Die Fahrzeuge können an diesem Samstag noch bis 18 Uhr besichtigt werden. Am Sonntag ist schon wieder Abreisetag: Viele Fahrer haben weite Heimreisen über mehrere hundert Kilometer vor sich, da wird sich das Teilnehmerfeld wohl schon am Vormittag stark ausdünnen.