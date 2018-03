Hooksiel Was tun, wenn der öffentliche Nahverkehr so gut wie nicht vorhanden ist und die Bürgerinnen und Bürger nicht von A nach B kommen? In 330 Städten und Gemeinden Deutschlands haben Ehrenamtliche Bürgerbusse ins Rollen gebracht, die genau dort fahren, wo der öffentliche Nahverkehr nicht entlangkommt.

Nächste Schritte Als ersten Schritt, um den Bürgerbus Wangerland ins Rollen zu bringen, werden Leute gesucht, die mitmachen – als Fahrerinnen und Fahrer sowie als Organisatoren. Wer Interesse hat, kann sich unter Tel. 04463/989 101 bei Projektkoordinatorin Kirsten Zander im Rathaus melden. Als nächstes steht dann eine großflächige Befragung an – festgestellt werden soll, wo welcher Bedarf an festen Linien von A nach B besteht. Mehr Infos unter Mehr Infos unter Mehr Infos unterwww.wat-nu-im-watt.de

Auch fürs Wangerland mit seinen mehr als 15 Orten und zahllosen Streusiedlungen und Einzelhöfen auf 180 Quadratkilometern Fläche könnte ein Bürgerbus für mehr Mobilität sorgen. Im Rahmen des Demografie-Projekts „Wat nu?“ laufen bereits intensive Vorbereitungen zur Gründung eines Bürgerbus-Vereins. Erwin Fuchs ist die treibende Kraft dahinter.

Neu erfinden muss den Bürgerbus keiner – denn allein in Niedersachsen gibt es bereits mehr als 50 solcher ehrenamtlichen Buslinien. Deshalb hatten am Mittwoch bei der Wat nu-Bürgerw erkstatt in Hooksiel auch drei Experten das Wort: Stefan Bendrien, Vorsitzender des Dachverbands der niedersächsischen Bürgerbusvereine „Pro BürgerBus Niedersachsen“, Renate Hocke, Vorsitzende des Bürgerbusvereins Wildeshausen, und Jens Rowold, Vorsitzender des Bürgerbusses Westerstede. Und die konnten nicht nur Tipps geben, sondern auch Grundsätzliches klären:

• das Fahrzeug: Ein Kleinbus mit acht Sitzplätzen plus Fahrer, mindestens teilniederflurig.

• der Takt: ein fester, verlässlicher Fahrplan von A nach B. Der Bürgerbus ergänzt den öffentlichen Nahverkehr, ersetzt ihn aber nicht.

• die Strecke(n): wird so festgelegt, dass Anschlüsse an den öffentlichen Nahverkehr bestehen; zugleich wird der Bürgerbus dort eingesetzt, wo der größte Bedarf und die höchste Auslastung besteht. Von einem Rundkurs wird abgeraten.

• die Kosten: die Anschaffung eines Diesel-Fahrzeugs kostet rund 90 000 Euro – das Land fördert den Kauf mit bis zu 64 500 Euro. Die Betriebskosten liegen bei 25 000 bis 30 000 Euro im Jahr – Sponsoren sind deshalb notwendig, aber auch ein fester Zuschuss der Gemeinde.

• die Menschen: die Erfahrung zeigt, dass mit gut 20 ehrenamtlichen Fahrern der Bürgerbus gut zu betreiben ist. Sie sollten mindestens 250 Fahrgäste pro Monat haben – sonst lohnt sich der Bürgerbus nicht.

„Ein Bürgerbus hat ein außergewöhnlich gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis“, betonte Bendrien. Deshalb sollte die Politik das Projekt auf jeden Fall unterstützen.

