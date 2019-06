Hooksiel Die Mitglieder der Wählergemeinschaft „Pro Hooksiel“ sind fassungslos über die Aussagen, die in der Ratsdebatte übers Hooksieler Gästehaus gefallen sind: „Was da von Ratsmitgliedern der CDU/FDP, Grünen und UWW gegen den Ort Hooksiel vorgebracht wurde, kann nur als Affront gegen die Bürger bezeichnet werden“, findet Pro Hooksiel-Vorsitzender Dieter Schäfermeier.

Wie berichtet, hatten SPD und Bürgermeister vorgeschlagen, den Verkauf des Gästehauses zurückzunehmen, um zur Prädikatisierung Hooksiels einen Kurpark dort anzulegen. Das lehnte die Mehrheit ab.

Besonders ärgert sich Schäfermeier über die Grünen Reiner Tammen und Michael Rohrbeck: „Für Tammen ist das Gästehaus überflüssig wie ein Kropf. Für ihn gibt es weder Bedarf für das Gästehaus noch für das Hallenbad. Sein ,Wangerländisches Denken‘ hört stets vor den Ortsschildern von Hooksiel auf, das kennt man ja schon. Für seinen Kollegen, der als Hooksieler Abgeordneter im Rat sitzt, ist sowohl das Hallenbad als auch das Gästehaus völlig entbehrlich. Völlig inakzeptabel ist diese Aussage für Pro Hooksiel.“

Empört ist Schäfermeier auch über Ellmer Cramer (UWW), der betont hatte, dass jedem wichtig sei, den Tourismus zu fördern. „Indem man eine touristische Institution nach der anderen in Hooksiel abschafft?“, so Schäfermeier: „Kein Problem: Wie ein Ratsmitglied erläutert, kommen unsere Gäste aus München, übernachten in Hohenkirchen und besuchen dann Emden, vielleicht noch Horumersiel. Was für eine vernichtende Aussage über unseren Ort, der fast die Hälfte der Einnahmen aus dem Tourismus für das Wangerland beisteuert!“

Ihn ärgert, dass wegen des Widerstands der Bürger von Horumersiel dort weder ein achtstöckiges Hotel errichtet noch der Sportplatz bebaut wurde. „Für Hooksiel gelten offensichtlich andere Maßstäbe.“ So habe ein Ratsmitglied erläutert, dass die Prädikatisierung als Nordseebad für Hooksiel gar nicht notwendig sei – der Status Küstenbadeort reiche aus, um Gästebeitrag erheben zu können.

„Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Als zu melkende Kuh sind wir gut genug. Aber alles, was in Hooksiel Geld kostet, muss abgeschafft werden. Am besten Hooksiel ganz abschaffen. Der Ort produziert eh nur Kosten, wie man dem Publikum mitteilte“, so der Pro Hooksiel-Vorsitzende.

Er verweist in Sachen Kosten auf die Bilanz des Eigenbetriebes Wangermeer: Die langfristige Verschuldung stieg von 4,183 Millionen Euro 2017 auf 4,648 Millionen Euro 2018. „Der von uns Bürgern zu tragende Jahresfehlbetrag belief sich 2017 auf 163 000 Euro, 2018 auf 172 000 Euro.“

Auch das Haus des Gastes in Horumersiel, die Friesland-Therme und das Nationalpark-Haus in Minsen produzieren Verluste, sagt Schäfermeier. „Aber alles kein Problem für den Rat. Wenn es die Möglichkeit gäbe, die Gemeinde Wangerland zu verlassen, sollten sich die Hooksieler das langsam mal überlegen.“