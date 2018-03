Hooksiel Schon in der Nacht konnte Erhard Seltier wegen der Warnsignale der Nebelhörner kaum schlafen. Er steht seit Mittwoch mit seinem Wohnwagen auf dem Campingplatz Hooksiel – dicht an der Nordsee. „Die gingen immer wieder“, sagt er. Den Grund dafür bemerkte er schnell: dicke Schneeflocken wirbelten vor seinem Wohnwagenfenster und behinderten die Sicht. Und das in der Nacht zu Gründonnerstag, wo doch eigentlich der Frühling Einzug halten sollte.

Als der Morgen graute lag der Campingplatz ebenso wie das gesamte Jeverland unter einer geschlossenen Schneedecke. „Das haben wir noch nicht erlebt – in 27 Jahren nicht“, berichten auch Alfons und Anita Schröder aus dem Sauerland. „Einige Wetterkapriolen haben wir schon mitgemacht. Auch Frost, Schneeregen oder Schneematsch, aber eine geschlossene Schneedecke zum Aufbau gab es noch nie“, sagt Anita Schröder.

„Hätten wir das gewusst, dann hätten wir unsere Langlaufskier für eine kleine Tour mitgenommen“, scherzt Alfons Schröder. Denn mit Schnee kennt sich das Ehepaar der Heimat wegen aus.

Nun machen sie das beste aus der Situation und bauen immerhin die Hütte auf. Am nächsten Tag kommt der Sohn, dann soll auch das Vorzelt in Angriff genommen werden. „Das stand zum Glück noch nicht“, sagt Anita Schröder. Das hätte nämlich unter der Schneelast schnell zusammenbrechen können. „Und das muss nicht sein, denn wir haben erst eins im vergangenen Jahr bei einem Sturm verloren“, sagt sie.

Dass das Vorzelt von Klaus Kemper nebenan noch steht, das hat er seinem Freund und Aufbauhelfer Heinz Rölver zu verdanken. Der bemerkte nämlich noch in der Nacht den Schneefall, warf sich in seine Klamotten und befreite das Vorzelt von der weißen Pracht. „So ist alles gut gegangen“, sagt Klaus Kemper, der am Morgen über den Schnee nicht schlecht staunte.

Und Erhard Seltier? Der nimmt das Wetter mit Humor. „Was bleibt uns auch anderes übrig“, sagt er. Gemeinsam mit seinem Hund Fleur bleibt der Emsländer bis Oktober in Hooksiel – egal bei welchem Wetter. „Und der Hund hat sich total gefreut“, erzählt er, während er halb im Auto sitzend seine Füße aneinanderschlägt, um die Schuhe vom Schnee zu befreien. „Jetzt fahren Fleur und ich einkaufen und dann Kaffeetrinken“, sagt er. Unter anderem muss er seinen Vorrat an Gasflaschen auffüllen, damit der Wohnwagen auch warm bleibt.

Klaus Kemper und Heinz Rölver werden indes ihre Arbeiten beenden und erstmal wieder fahren. Klaus Kemper kommt wieder, wenn der Schnee geschmolzen ist.

