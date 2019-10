Hooksiel „Für unseren 25. Hochzeitstag konnten wir uns nichts Schöneres aussuchen.“ Doris und Hans Hahn aus dem hessischen Echzell sind glücklich: „Wir sind jedes Jahr für eine Woche in Friesland bei unserer Tochter und unserem Schwiegersohn, und heute machen wir das erste Mal diese Vogelbeobachtung auf einem Schiff mit.“

Trotz des frühen Starts um kurz nach sieben Uhr sitzen sie in fröhlicher Runde mit anderen Naturbegeisterten und lassen sich die bereitgestellten belegten Brötchenhälften schmecken. Lange vor Sonnenaufgang sind Ralf Sinning, Werner Menke und die Kollegen der Wangerländer Seetouristik bereits auf der „Jens Albrecht“ und schmieren rund 400 Brötchenhälften für die Gäste, die eine Vielzahl an Vögeln auf der Nordsee zur Beobachtung durch das Fernglas oder das Kameraobjektiv erwarten.

Besonders gespannt sind alle auf die verschiedenen Gänsearten, die in den arktischen Tundren Sibiriens brüten. Die überwiegende Zeit zwischen September und Mai verbringen sie jedoch zum Überwintern zu Tausenden in Norddeutschland, wenn sie rund 4000 Kilometer hinter sich gebracht haben. Eine enorme Leistung, finden Menke und seine Zuhörer.

In Hooksiel in See

Los geht es. Vorbei an den Anlagen der Miesmuschelfischerei und der unbewohnten Insel Minsener Oog. Von der Brücke heißt es „eine kleine Gruppe Wale voraus“ – zu sehen sind sie aber nicht mehr, sie verschwinden schnell in den Tiefen der Nordsee. Auf den Sandbänken der Insel Mellum wälzen sich Scharen von Robben; die eine oder andere Robbe ist auf Fischfang im Meer.

Die männlichen Haubentaucher, erkennbar an ihrem hellen Federkleid, sind mehrfach zusammen mit Weibchen in der Luft zu sehen. Die „Jens Albrecht“ kommt auch an mehreren Tonnen und den charakteristischen Leuchttürmen in Rot-weiß vorbei.

Tankstelle der Vögel

Beim Törn erzählt Werner Menke, 1. Vorsitzender der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz (WAU), Wissenswertes über die gefiederten Tiere, die an diesem Morgen zu sehen sind. Unter ihnen sind die Weißwangengans, Trauerente, Eiderente, der Brachvogel, Austernfischer, die Mantelmöwe und andere. Immer wieder fliegen auch Scharen an Singvögeln über den Köpfen der begeisterten Vogelkundler vorüber; ein Wiesenpieper überlegte sich sogar, auf dem Schiff Rast zu machen.

„Von ihrer langen Tour sind die Tiere natürlich auch irgendwann erschöpft, da kommt es vor, dass sie auf Frachtschiffen landen, um sich auszuruhen und neue Energie zu tanken. Dieses Schiff war dem Vogel aber zu voll mit Menschen, da hat er es sich anders überlegt“, erklärt Volker K. Prüter von Wangerland-Birding.

Heute ist die Ausbeute an Vogelbeobachtungen aber eher „lahm“, wie Ralf Sinning, Leiter des Nationalpark-Hauses Wangerland, zugeben muss. „Es könnte an der Windrichtung liegen, die Vögel müssen ihre Kräfte für den langen Flug in den Süden aufsparen und sind wahrscheinlich deswegen um diese Zeit noch nicht unterwegs.“

Trotz des Wetters toll

Werner Menkes Resümee der 11. Gänsebeobachtung zu Schiff: „So wenige Vögel wie heute haben wir noch nie gesehen. Trotzdem war es kein Reinfall – allein die Trauerente und die Weißwangengänse sehen zu können, war ein nettes Ziel.“ Er gibt den rund 80 Hobby-Ornithologen an Bord den Tipp, am Strand von Hooksiel vor allem auf der südlichen Molseite nach weiteren Vogelarten Ausschau zu halten. Und wirklich sind bei der Einfahrt in den Hafen je zwei Dutzend Lach- und Silbermöwen sowie ein Komoranpärchen zu sehen.

Insgesamt war die Schiffstour über der herbstlichen Nordsee beeindruckend und für Vogelfachfreunde ein Grund, noch einmal an Bord der „Jens Albrecht“ zu kommen. So sieht es auch das Ehepaar Hahn, für das die erste Vogelbeobachtung auf See nicht die letzte sein wird, versichern die beiden begeistert.