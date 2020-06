Ärger Im Hafen Wangersiel: Zwischen Wild-Campern und Wild-Pinklern

Horumersiel Fäkalientanks, die im Schilf am Hafenparkplatz geleert wurden, öffentliche Toiletten geschlossen und Duschen verrammelt – und das bei enormem Ansturm auf die Wohnmobil-Stellplätze rund um den Hafen Wangersiel: Die Horumersieler Wassersportler sind stinksauer angesichts der Zustände, die am langen Pfingstwochenende herrschten.

„Der Hafenparkplatz Horumersiel ist nur für elf Wohnmobile freigegeben. Die Gemeinde überwacht die Auslastung und schickt alle über elf wieder weg – wo sollen die großen Mobile also hin?“ sagt ein Wassersportler: „Die Lösung: auf den Parkplatz des Schwimmbads oder auf den Parkplatz der Wassersportvereine auf der Hafennordseite. So standen nachts bis zu zwölf WoMos auf dem gesperrten Schwimmbad-Parkplatz, dicht gedrängt und den Deckel vom Grauwasser-Tank leicht geöffnet“, berichtet er.

Alternative: An den Baum

Sanitäre Anlagen gibt es dort keine und eine Entsorgung des Abwassers ist auch nicht – legal – möglich. „Ich habe sogar gesehen, dass Fäkalientanks im Schilf am Hafenparkplatz entleert wurden“, berichtet eine weitere Wassersportlerin. „Der Bereich wird zum Wild-Camperparadies“, bemängeln die Hafenvereine.

Das Problem: Das Haus des Gastes mit seinen öffentlichen Toiletten hat an Sonn- und Feiertagen nur von 10 bis 12 Uhr geöffnet – betroffen sind auch die einzigen barrierefreien Toiletten. „Die Alternative heißt also an den nächsten Baum oder hinter den nächsten Busch.“

Doch das ist nicht das einzige, was die Wassersportler bemängeln: „Ich finde es eine Zumutung sowohl für Wohnmobilisten als auch für die Wassersportler im Hafen, die Duschen zu verweigern. Diese sind zum einen im Preis enthalten und zum anderen dienen sie der Körperhygiene – die spielt sicherlich zusätzlich zu Masken und Desinfektion in dieser Zeit eine große Rolle“, so der Segler.

Er könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Wangerland Touristik als Wohnmobilplatz-Betreiberin nicht bereit sei, personell aufzustocken, um zusätzlich nötige Hygienemaßnahmen umzusetzen. „Da dreht man den Schlüssel einfach um.“

„Grenze erreicht“

Angesichts der Zustände hatten Wassersportler die Polizei gerufen – die verwies aufs Ordnungsamt. „Die Grenze des Zumutbaren für Ortsansässige war meines Erachtens absolut erreicht. Es hat auf mich durchaus den Eindruck gemacht, dass das Wangerland diese Flut von Menschen nicht verkraftet – und dass das Wild-Campen einfach geduldet wurde“, so eine Seglerin.

„Wir sind nach wie vor im Krisenmodus. Auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen“, sagt dazu WTG-Chef Armin Kanning. Welche Einrichtungen der WTG geöffnet haben und welche nicht, sei hinlänglich bekannt. „Zumindest veröffentlichen wir das auf unserer Internetseite“, so Kanning.

Und wer in diesen Zeiten blindlings losfahre, dürfe sich über Ungewohntes nicht wundern.

„Aber offen gesagt, wir hätten es natürlich auch gern anders, aber wir sind an unseren Leistungsgrenzen“, bestätigt der Tourismus-Chef des Wangerlands.