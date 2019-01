Horumersiel Drei Hotels in Horumersiel haben sich zusammengetan, um bei der Gewinnung von Auszubildenden gemeinsame und neue Wege zu gehen: Annika Gregorio vom Ringhotel „Altes Zollhaus“, Christian Fuchs von Nakuk – Das friesische Landhotel, sowie Imke und Mario Krar vom Hotel und Restaurant „Leuchtfeuer“ werden bei der Job4you-Messe in der Stadthalle Wilhelmshaven am 15. und 16. Februar, einen gemeinsamen Stand aufbauen und für eine Ausbildung in ihren Hotels werben.

Bei der Job4you-Messe am 15. und 16. Februar in der Stadthalle Wilhelmshaven sind die drei Horumersieler Hoteliers an Stand H 3 direkt neben dem Dehoga-Stand zu finden. Sie werden umfassende Informationen über die Ausbildungsberufe im Hotel- und Gastgewerbe gegeben. Und ein Bonbon haben die Hoteliers ebenfalls zu vergeben: Während der Ausbildungsmesse wird es einen Wettbewerb mit #nextgastgeber auf Instagram geben – zu gewinnen gibt es ein iPad.

„Es ist allgemein schwierig, Auszubildende zu finden“, sagt Christian Fuchs: Und für die Gastronomie umso mehr, als die Branche derzeit als wenig attraktiv gilt. „Die jetzige Auszubildenden-Generation sieht insbesondere, dass wir dann arbeiten, wenn andere feiern. Heißt: Die Work-Life-Balance ist unattraktiv.“

Hinzu komme ein hausgemachtes Problem: Jahrelang seien die Löhne und Gehälter nicht gestiegen. Die Bezahlung habe sich nun aber deutlich verbessert: „Ich erinnere mich an meine eigene Ausbildung: Damals habe ich nach dem Ausbildungs-Abschluss genau so viel verdient wie heute Auszubildende im ersten Lehrjahr.“

Geändert haben sich auch die Arbeitszeiten: „Meine eigene Ausbildung habe ich damals in dem Wissen begonnen, dass ich eine längere Arbeitswoche haben werde als andere“, sagt Fuchs. Doch heute wird das Arbeitszeit-Gesetz in der Gastronomie durchgesetzt – Arbeits-, Pausen- und Erholungszeiten sind darin strikt geregelt.

„Man kennt das Sprichwort ,vom Tellerwäscher zum Millionär‘: Das ist in der Gastronomie nicht ganz abwegig: Wer mit Freude bei der Arbeit ist, erreicht auch viel.“

Die drei Horumersieler Betriebe haben sich einen Ehrenkodex für qualitative Ausbildung gegeben: Sie bieten eine gerechtere Ausbildungsvergütung, unternehmensübergreifende Sonderveranstaltungen, Azubi-Bonbons und Zusatzausbildungen. Zudem bieten alle drei Horumersieler Betriebe ein Schnupperpraktikum an – sowohl in den Ferien als auch zu anderen Terminen.

„Wir müssen zusehen, dass wir unsere Branche attraktiv machen“, sagt Christian Fuchs zu diesem Ansatz. Er sieht einen besonderen Vorzug in der Gastronomie-Branche dadurch, dass sie international ist: „Egal wo auf der Welt: Wir finden immer einen Job“, weiß Christian Fuchs aus Erfahrung: Er selbst hat auf vielen Kontinenten gearbeitet. „Und überall gelten in der Gastronomie die gleichen Regeln und Anforderungen.“

Zudem sei die Gastronomie eine absolut sichere Branche: Köche werden fast schon in Gold aufgewogen, Service-personal wird überall händeringend gesucht. „Wer sucht, der hat fast die freie Wahl. Und eine Rückkehr in den Beruf etwa nach einer Familienpause ist ebenfalls kein Problem.“