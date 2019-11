Horumersiel Es ist schon einige Jahre her, dass es im Wangerland eine Messe zum Thema Gesundheit gegeben hat. „Viel zu lange“, finden die Frauen im Wangerländer Gemeinderat und haben sich mit der Gleichstellungsbeauftragten Inka Wüllner zusammengetan und unter dem Titel „Gesund mit allen Sinnen“ eine Veranstaltung organisiert. Am Samstag, 16. November, gibt es nun einen ganzen Tag lang von 11 bis 17 Uhr gesundes und fittes Programm. Veranstaltungsort der Gesundheitsmesse ist das Haus des Gastes in Horumersiel, der Eintritt ist frei.

Gesund mit allen Sinnen: Das Programm Die Gesundheitsmesse findet am Samstag, 16. November, von 11 bis 17 Uhr im Haus des Gastes in Horumersiel, Zum Hafen 3, statt. Der Eintritt ist frei 11 Uhr: Eröffnung durch die Gleichstellungsbeauftragte Inka Wüllner 11.45 Uhr: Moderne Rheumatherapie; Vortrag von Prof. Dr. Werner-J. Mayet (NWK Sanderbusch) 12, 13.15, 15 und 16.15 Uhr: „Belasten, erholen und neu ausrichten– Entspannung am Arbeitsplatz“; Yoga-Übungen; Dauer jeweils 30 Minuten 12.45, bis 16 Uhr: „Erlebe die Magie des Klanges“; Klangmassage mit Karin Trittner; Acht Termine á zehn Minuten; Anmeldung unter Tel. 04425/9694813 13.30 Uhr: Frauenherzen schlagen anders; Vortrag von Dr. Claus Lüers (NWK Sanderbusch) 14.30 Uhr: Modenschau 15 bis 17 Uhr: Einführung in Handhabung eines Defibrillators, Dr. Fred Jacobi 16 Uhr: Schüßler-Salze im Winter; Vortrag von Dr. Gabriele Steinmetz (Anmeldung in der Sonnen-Apotheke, Horumersiel, Tel. 04463/202)

Vorträge und Vorführungen, Schulmedizin und alternative Medizin, Infostände, Beratungsangebote und auch eine Modenschau gehören zum Programm.

Nicht nur für Frauen

Zu den eingeladenen Referenten gehören Prof. Dr. Werner-J. Mayet und Dr. Claus Lüers vom Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch. Beide wollen in leicht verständlichen Vorträgen über moderne Ansätze der Rheumatherapie beziehungsweise über Herzgesundheit sprechen. Dr. Fred Jacobi von der Feuerwehr wird den Besuchern die Handhabung eines Defibrillators zeigen, und im Vortrag von Heilpraktikerin Dr. Gabriele Steinmetz geht es um die Anwendung von Schüßler-Salzen im Winter.

Die Veranstaltung ist zwar vorrangig für Frauen konzipiert, sagen Alice Brandenburg-Bienek, Renate Janßen-Niemann und Angelika Kürschner Selbstverständlich seien aber auch Männer gerngesehen. „Vieles, was wir hier hören und sehen, betrifft ebenso die Männer.“

Neben den Vorträgen steht auch ganztägig das AOK-Haferfahrrad im Foyer: Das Fahrrad ist mit einer Haferquetsche verbunden, buchstäblich kann sich jeder sein Müsli selbst erstrampeln. Ernährungsberaterin Antje Lüken ist auch dabei. Sie gibt wichtige Hinweise zu gesunder Ernährung und lädt die Besucher zu Geschmackstests ein.

Und natürlich wird auch ein bisschen Sport gemacht: Wer mag, kann unter Anleitung von Johanne Rehberg Pilates oder Rückenschule ausprobieren oder am Flexi-Bar trainieren. Zudem informieren die Dorfhelferinnen über ihre Arbeit und Ausbildungswege, es gibt Klangmassagen, Infos der Rheumaliga Jever zu Unterstützungsangeboten oder auch Informationen zum Hausnotruf.

Preise zu gewinnen

Auch Essen und Trinken kommen nicht zu kurz: ab 11.30 Uhr ist der Mittagstisch geöffnet, ab 14.30 Uhr gibt’s Kaffee, Tee und Kuchen – und eine Modenschau vom Modehaus „Petersilie“ aus Jever. Gegen 15 Uhr werden zudem Preise eines Gewinnspiels verlost. Zu gewinnen gibt es Übernachtungen im Schlaf-Strandkorb und im Nordseekarren am Strand von Schillig sowie Karten für Sportkurse, gesponsert von der Wangerland-Touristik. Die Lose gibt’s gratis am Eingang für jeden Besucher der Gesundheitsmesse.