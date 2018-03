Horumersiel Die Bimmelbahn „Watt’n Express“ in Horumersiel ist eine Erfolgsgeschichte: Gewerbevereinsvorsitzender Sven-Oliver Laaser belegte dies am Mittwoch bei der Jahreshauptversammlung des Vereins mit Zahlen. Nach der Anschaffung vor sechs Jahren mit Kosten von 240 000 Euro wird sich „Frieda“ in diesem Jahr amortisiert haben.

Kurkarten ausstellen Laut Satzung der WTG sind Vermieter von Ferienwohnungen und Zimmern verpflichtet, Kurkarten auszustellen und von Gästen Kurtaxe zu erheben. Vermieter können das an Dritte übertragen – zum Beispiel den Vermittlungsagenturen für Ferienwohnungen. Bisher haben die Tourist-Infos der WTG aus Kulanz Kurkarten für jeden ausgestellt, der gekommen ist – unabhängig davon, dass es Aufgabe der Vermieter ist. Jetzt können Vermieter mit der Ausstellung der Kurkarte die WTG beauftragen – zu Gebühren von 3 Euro pro Kurkarte und Gast.

Ansonsten gab es viel Kritik: das Wangermeer in Hohenkirchen, die Sanierung des Kurmittelhauses, der Erhalt des Prädikats Nordseeheilbad sowie der „ortsbildprägende“ Parkplatz in der Ortsmitte, der dringend einer Sanierung bedürfe, der freie Strandeintritt und die Erhebung der Kurtaxe durch die Vermieter waren Themen, die vielen Gewerbetreibenden auf den Nägeln brennen.

Ärger über Neuregelung

Gab es früher für alle Vermieter für den Aufwand zur Erhebung der Kurtaxe einen Pauschalbetrag von 80 000 Euro, ist der nun weggefallen. Und das bedeutet, dass pro Urlauber eine Aufwandsgebühr von 3 Euro netto angesetzt wird, die der Vermieter ab 1. Mai an die WTG abführen soll, wenn er nicht selbst die Kurbeitrags-Abrechnung vornimmt. Dadurch steigen bei vielen Vermietern die Personalkosten, wurde in mehreren Redebeiträgen deutlich.

Wie Friedo Gerdes, stellvertretender WTG-Geschäftsführer erläuterte, gehört diese Maßnahme zu den notwendigen Einsparungen. Denn durch den vom Verwaltungsgericht als unzulässig kassierten Standeintritt hat die WTG nun ein Einnahme-Minus von rund 500 000 Euro auszugleichen.

Auch die weitere Senkung der Fremdenverkehrsabgabe von 574 000 Euro auf 350 000 Euro für alle Leistungsträger nannte er. Und das bedeute für die Hotellerie eine 30-prozentige Erhöhung der Aufwendungen, sagte Gerdes.

Wegfallende Einnahmen

Die weggefallenen Einnahmen aus dem Strandeintritt sollen durch Parkgebühren kompensiert werden. Die WTG rechnet damit, dass nach Klärung aller Details ab Mai Parkgebühren am Hooksieler Strand erhoben werden können, sagte Gerdes.

Zum Kurmittelhaus berichtete Gerdes, dass für die geplante Sanierung rund vier Millionen Euro veranschlagt sind. Die WTG versuche, Fördermittel einzuwerben. Die Fördernotwendigkeit werde allgemein anerkannt. Wichtig dabei sei auch, den Status Horumersiels als Nordseeheilbad zu erhalten. Zur Zeit lägen die Unterlagen bei der N-Bank.

Die Horumersieler Geschäftsleute gaben Markus Gellert von der Gemeindeverwaltung auf den Weg, dass sie bei der Planung der möglichen neuen Verkehrsführung in Horumersiel eingebunden werden wollen. Viele Geschäftsleute engagieren sich auch in den Arbeitskreisen zum Leitbildprozess.

Bei den Neuwahlen gab es keine Veränderungen im Vorstand: Sven-Oliver Laaser und Jörg Bendiks (Vorstand), Stephan Siebels (Kassenwart) Petra Euken (Schriftführerin).