Küstenschutz: Reparaturen am Deichsicherungsweg Horumersiel gehen weiter

Horumersiel Am 31. Mai starten voraussichtlich die Arbeiten zur Instandsetzung eines weiteren Teilstücks des seeseitigen Deichsicherungswegs zwischen Horumersiel und Schillig – die so genannte Promenade. Für die Arbeiten plant der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) insgesamt zwei Monate ein.

„Zum 30. Juli sollten die Bauarbeiten beendet sein“, erklärt Projektleiter Jan Krakowski. In der Bauzeit ist das Teilstück komplett für die Öffentlichkeit gesperrt. Für die Arbeiten und das Zwischenlagern von Baumaterial muss auch die angrenzende Deichvorlandfläche zum Teil in Anspruch genommen werden. Daher ist in dieser Zeit mit Beeinträchtigungen und Lärmbelästigungen zu rechnen. Je nach Wetter kann es zudem zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Weg sichert Deichvorland Der seeseitige Deichsicherungsweg mit seinem vorgelagerten Deckwerk bildet die Sicherung des Deichvorlands vor dem angrenzenden Hauptdeich des III. Oldenburgischen Deichbands von Horumersiel nach Schillig. Damit übernimmt der Deichsicherungsweg Aufgaben im Bereich des staatlichen Küstenschutzes. An dem von Mitte der 1970er Jahre bis Anfang der 1980er Jahre gebauten Deichsicherungsweg sind an mehreren Stellen Löcher, Risse und Fehlstellen zu erkennen, die sowohl zunehmend eine Gefahr für Menschen Personen darstellen als auch bei Sturmfluten für das direkt angrenzende Deckwerk und das Vorland gefährden.

Im Anschluss an die im Jahr 2020 bereits neu hergestellte Teilstrecke des Deichsicherungswegs wird jetzt die vorhandene Betonfahrbahn durch ein Beton-Verbundsteinpflaster einschließlich einem seitlichen Deichabschlusssteins auf einer weiteren Teilstrecke von rund 200 Metern ersetzt. Mit der Baumaßnahme soll die derzeit bestehende Unfallgefahr auf dieser Teilstrecke für Personen verringert werden. Aber vor allem soll der Küstenschutz für diesen Deichabschnitt weiterhin uneingeschränkt gewährleistet werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Bau- und Finanzierungsprogramms für Küstenschutzes 2021, das durch die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gefördert und finanziert wird. Insgesamt investieren der Bund und Land im Rahmen dieser Baumaßnahme rund 190 000 Euro in die Grundinstandsetzung des Deichsicherungswegs zwischen Horumersiel und Schillig und damit in die Sicherstellung des Küstenschutzes entlang der niedersächsischen Nordseeküste.