Horumersiel „Landleben ist wieder angesagt“: Wangerlands Bürgermeister Björn Mühlena blickt positiv in die Zukunft der Gemeinde. Beim Neujahrsempfang im Kursaal Horumersiel – wie immer war es rappelvoll und neben Wangerländern waren auch zahlreiche Gäste aus den Nachbarkommunen da – berichtete der Bürgermeister von den Plänen für 2019.

„Wichtig ist jetzt der Fokus auf die weitere Baulandentwicklung: Unsere Baugebiete in Waddewarden, in Horumersiel und am Wangermeer in Hohenkirchen sind nahezu ausverkauft“, sagte er.

Einwohnerzahlen Als Wermutstropfen bezeichnete Bürgermeister Björn Mühlena die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Wangerland: Die Zahl der Personen mit Hauptwohnsitz ist rückläufig, die Zahl der Nebenwohnsitze steigt. Die Zahl der Wangerländer Bürger sank 2018 um ein halbes Prozent von 9685 auf 9734 (- 49). Die Zahl der Mitbürger mit Nebenwohnsitz stieg mit rund 6,3 Prozent deutlich an. Tatsächlich dürfte die Zahl der Zweitwohnsitze deutlich höher sein, da sich nicht alle anmelden. Mit 139 (Vorjahr 129) Paaren haben sich rekordverdächtig viele das Ja-Wort gegeben – „ich habe die Hoffnung, dass wir die Kinderzahlen weiter steigern können“, so Mühlena.

Deshalb steht 2019 die Erschließung neuer Baugebiete an: Am Wangermeer wird der nächste Abschnitt von der Niedersächsischen Landgesellschaft erschlossen. Die Volksbank-Tochter GEV hat angekündigt, neue Baugebiete in Hooksiel und an der Helmsteder Straße in Hohenkirchen zu erschließen. „Es geht weiter vorwärts im Wangerland“, schließt der Bürgermeister daraus.

Das zeige sich auch beim Modernisierungsbedarf: mehr als 140 private und gewerbliche Bauanträge haben die Gemeinde 2018 erreicht.

Allerdings: „Städte wachsen zulasten des ländlichen Raumes, öffentlicher Nahverkehr geht bei uns bislang über Schülertransport kaum hinaus, deshalb brauchen wir unseren Bürgerbus, deshalb müssen sich auch unsere Dörfer weiter entwickeln dürfen, damit Jugendliche und Senioren auch außerhalb der Schulzeiten mobil sein können, damit unsere Kinder nicht gezwungen werden, woanders zu bauen und zu wohnen“, betonte der Bürgermeister.

Laut Befragungen sind die größten Probleme im Wangerland fehlende Mobilität und fehlender altersgerechter Wohnraum. „Mobilität ist die Hauptarznei gegen schlechte demografische Auswirkungen auf dem Land“, so Mühlena. An einer Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs arbeitet bereits eine Gruppe im Demografieprojekt „Wat Nu?“: Ziel ist die Einrichtung eines Bürgerbusses und so genannter Dörpsmobile. Und auch der Landkreis hat angekündigt, bei seiner Nahverkehrsplanung das Wangerland besser anbinden zu wollen.

