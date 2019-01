Jahresrückblick des Bürgermeisters

Baumaßnahmen:

• Weil Baufirmen schwer zu bekommen sind, hat die Gemeinde kleine aber dringende Bau- und Reparatur-Maßnahmen an Gebäuden und Wegen in Eigenregie abgewickelt. „Das hat prima funktioniert“, so der Bürgermeister.

• Kindergärten: Planungen für Umbau der alten Grundschule Hohenkirchen stehen – Anfang 2020 soll der Umbau fertig sein. Aktuell werden in den Kitas fast 300 Kinder betreut, die Hälfte der Gemeindemitarbeiter sind Erzieherinnen.

• Grundschulen: An der Grundschule Hooksiel ist der Schulhof für 45 000 Euro saniert worden. Für 2019 ist eine weitere Sanierung der Grundschulen Tettens und Hooksiel geplant, Gesamtvolumen 102 000 Euro.

• Feuerwehren: Die Feuerwehr Hooksiel hat ein neues Groß-Fahrzeug erhalten. Bei den Feuerwehren Wiarden und Waddewarden laufen die Um- und Ausbauarbeiten.

• Infrastruktur: Der Radweg an der Bäderstraße in Hooksiel ist neu asphaltiert. Der Landkreis hat den Radweg Tettens-Oldorf fertiggestellt. „Jetzt fehlt noch der Radweg an der L 812 zwischen Waddewarden und Hooksiel und an der L 808 von Eggelingen nach Altgarmssiel.“ Die Gemeinde versuche, den Radweg auf der alten Tidebahnstrecke instand zu setzen und zu asphaltieren. Die Dorferneuerung Middoge ist mit der Pflasterung des Seitenstreifens an der Häuptlingsstraße und dem neu asphaltierten Busplatz nahezu abgeschlossen. Restarbeiten werden in diesem Jahr erledigt. Angestrebt ist eine Flurbereinigung zwischen St. Joost und Oldorf: Das Volumen beträgt 3,8 Millionen Euro.

Finanzen: Bescheidenheit ist auch 2019 angesagt: Die langfristigen Schulden liegen jetzt bei knapp über 10 Millionen Euro, die Entschuldung soll weitergehen. Dank Umschuldung und Schuldenabbau zahlt die Gemeinde aktuell 895,85 Euro Überziehungszinsen, vor zehn Jahren waren es noch 320 000 Euro.