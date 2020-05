Thalasso-Zentrum Horumersiel: Landkreis unterstützt Umbau mit 500 000 Euro

Horumersiel Der Landkreis Friesland unterstützt den Umbau des seit Jahren leer stehenden Kurmittelhauses Horumersiel in ein Thalasso-Zentrum mit 500 000 Euro. Am Freitag überreichten Landrat Sven Ambrosy und Wirtschaftsförderer Rainer Graalfs den Förderbescheid an Armin Kanning, Geschäftsführer der Wangerland Touristik. Ambrosy nannte das Projekt überragend für die Region.

Insgesamt will die WTG 8,8 Millionen Euro investieren – zugesagt sind weitere Fördermittel zur energetischen Sanierung des Gebäudes.

Zurzeit prüft die WTG, wie sie die Finanzierung stemmen kann – denn in diesem Jahr hat sie wegen des Corona-Shutdowns noch kein Geld verdient. „Ich gehe davon aus, dass wir das hinbekommen“, sagte Kanning.

Umbau und Sanierung des Kurmittelhauses beginnt im dritten Quartal 2020, die Fertigstellung ist für den 30. Juni 2022 geplant.

Das Thalasso-Zentrum wird ab Mitte 2022 auf zwei Etagen medizinische Thalasso-Anwendungen anbieten. Dazu wird das Kurmittelhaus nach hinten in den Kurgarten erweitert, erhält eine vorgesetzte Fassade und ein begehbares Dach. Die medizinischen Anwendungen im eigentlichen Zentrum werden ergänzt um „Thalasso für alle“: Ein großer Bereich ist als Thalasso-Showroom ausgelegt.