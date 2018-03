Horumersiel Rein in die Sportklamotten, hingehen und einfach mitmachen – ohne Anmeldung, ohne Stress. Das können Touristen und Einheimische ab sofort. Denn jetzt startet das neue Sportprogramm der Wangerland Touristik in den Räumen der Gästehäuser in Horumersiel und Hooksiel.

„Wir haben das bestehende Programm ausgeweitet und qualitativ aufgewertet“, sagt Florian Duprée, Veranstaltungs- und Sportkoordinator. Er verstärkt das Team der WTG seit kurzem.

• Die Idee

Ein Sportprogramm für jedermann, egal welchen Alters und welchen Leistungsniveaus von Ostern bis Oktober. In den Ferien läuft das Vollprogramm, dazwischen gibt es eine abgespeckte Basis-Version. Noch finden die Angebote in den Gästehäusern in Hooksiel und Horumersiel statt. Sie sollen aber, sobald das Wetter es zulässt, an den Strand verlegt werden.

• Die Kurse

Kursleiterin Johanne Rehberg bietet ein breitgefächertes Angebot mit Pilates, Qigong, „Bauch, Beine & Po“, Rückengymnastik, Yoga und verschiedenen Entspannungstechniken etwa mit Klangschalen oder durch progressive Muskelentspannung für Einsteiger und Fortgeschrittene. Besonders interessant ist der so genannte „Kurs-Mix“. Dieser Kurs ist wie das „Thalasso-Nordic-Walking“ kostenlos und bietet einen Querschnitt durch das restliche Kursangebot. So kann jeder feststellen, welcher Sport ihm liegt.

• Das Neue

Die Kurse werden von qualifizierten und zertifizierten Trainern abgehalten. Jeder kann einfach hingehen und mitmachen. Die Kursgebühr wird derzeit noch bar vor Ort entrichtet. Künftig sollen Kurstickets an der Tourist-Info verkauft werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Sommer sollen Sportspiele wie Boccia, Darts, „Menschen-Kicker“ oder Torwandschießen hinzukommen.

• Das besondere

Mit der Nähe zur Küste bietet das Wangerland in Sachen Sport einmalige Bedingungen. Der Strand und das Wattenmeer bieten eine besondere Umgebung. So können ganz im Sinne von Thalasso Natur und Sport miteinander verbunden werden.

• Der Kursplan

Der genaue Kursplan ist in der Tourist-Information, Zum Hafen 3 in Horumersiel, erhältlich. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Info unter Tel. 04426/9870 und im Internet. Dort kann auch das aktuelle Kursprogramm heruntergeladen werden.