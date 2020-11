Tourismus im Wangerland: Edler Campen in Mini-Häusern

Horumersiel Die Wangerland Touristik GmbH (WTG) plant, mehr Übernachtungsmöglichkeiten im Bereich der ehemaligen Deichbatterie in Schillig zuzulassen: Im Fachausschuss stellte Planer Herbert Weydringer jetzt vor, was angedacht ist – dazu muss der Bebauungsplan 7a „Horumersiel-Schillig“ geändert werden. Bisher wird das Gelände als Wohnmobil-Stellplatz genutzt.

Bei der B-Planänderung ist die Ausweisung von vier Sondergebieten vorgesehen, erläuterte Weydringer; die Ausweisung erfolgt unter dem Oberbegriff „Sondergebiet für temporäre und mobile Ferienunterkünfte/Mobilehomes“.

• Zone 1 wird dem „Glamping“, einer Form des Luxuscampings zugeordnet. Darunter sind Caravans, Reisemobile oder mobile Ferienunterkünfte wie mobile Bungalows, Tiny-Häuser und mobile Häuser bis zu einer Grundfläche von 40 Quadratmetern zu verstehen.

• Das Sondergebiet 2 umfasst die Deichkarren, wie sie bereits auf dem Deich von Schillig stehen.

• Bungalows gehören in die Kategorie 3

• In Zone 4 geht es um die Absicherung der gastronomischen Nutzung und des Animationsbereiches.

Bereits jetzt bietet die WTG Übernachtungsmöglichkeiten in Strandkarren und Strandhäuschen an, in Hooksiel stand in diesem Jahr erstmals ein Öko-Tiny House. Die Nachfrage sei groß – deshalb sollen mehr solcher Angebote geschaffen werden. Die Ausschussmitglieder sehen das genauso und stimmten zu.

Ebenso stimmten die Ausschussmitglieder für die Erweiterung der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in Oldeborg. Die Anlage soll auf einer Fläche von etwa 4,4 Hektar eine Leistung von knapp 4 Megawatt erbringen.