Kohl und Rüben

Aufzeichnungen des Matrosen Carl Friedrich Linke aus der Lausitz, der auf SMS „Helgoland“ diente, tauchten erst 2010 auf. Er schreibt über die Bordverpflegung: „Ich begreife nicht, wie sich unsere Offiziere immer noch mittags und abends aus mehreren Gängen bestehende Menüs leisten können, wogegen wir täglich drei Stullen mit Kunsthonig neben dem mittäglichen Kohl und Rüben in diversen Farben erhalten, da doch die Lebensmittel in Deutschland gesetzmäßig gleich verteilt werden“. Und weiter: „An Land ist die Milch so knapp, dass nicht einmal kleine Kinder genügend erhalten können. In der Offiziers-Messe trinkt man sie aus Gläsern.“