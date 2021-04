Ratgeber aus Grafschaft: Körper, Geist und Seele im Einklang

Grafschaft Sie fühlen sich schlapp und kraftlos? Sie wissen aber nicht, wo die Ursachen liegen? Vielleicht kann ein Ratgeber helfen: Der Allgemein- und Ernährungsmediziner Dr. Burkhard Jahn aus der Hausarztpraxis Grafschaft dürfte NWZ-Lesern bereits durch seine regelmäßige Gesundheitskolumne bekannt sein. Nach seinem Handbuch „Das dicke Ende“ erschien vor kurzem sein zweiter Gesundheitsratgeber „Der gesunde Mensch – Wege zu körperlicher, geistiger und seelischer Fitness“ im Braumüller-Verlag.

Der gesunde Mensch Der Gesundheitsratgeber „Der gesunde Mensch – Wege zu körperlicher, geistiger und seelischer Fitness“ von Dr. Burkhard Jahn ist im Braumüller-Verlag erschienen (ISBN 978-3-99100-309-0); 397 Seiten; 25 Euro. Der Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Burkhard Jahn leitet zusammen mit Gerd Haschen und Dr. Evmarie Liebau die Hausarztpraxis in Grafschaft.

Übersichtlicher Ratgeber

Auf insgesamt 397 Seiten und in kurzen Kapiteln macht sich der Mediziner auf die Suche nach den „Gesundheitsräubern“ wie Zucker, Nikotin, Alkohol, aber auch den weniger greifbaren Ursachen einer Erkrankung wie Stress, Mobbing und Einsamkeit. Denn schnell wird klar: Körperliche und geistige Gesundheit gehen Hand in Hand. Wer mit sich selbst unzufrieden ist, baut schnell einen Schutzpanzer um sich herum auf. Und dieser Schutzpanzer wiederum, der in der Krankheit Adipositas münden kann, wirke sich auf das Selbstwertgefühl aus – ein Teufelskreis entsteht, sagt Burkhard Jahn.

In jedem der Kapitel gibt der Autor Tipps, wie es sich gesünder leben lässt. Im „großen Gesundheitscheck“ zeigt er, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen, aber auch Vitamine, Mineralstoffe und andere Helfer sind.

Im ersten Teil geht es also um die Faktoren, die unsere Gesundheit und unser Leben bedrohen, im zweiten Teil werden Untersuchungen geschildert, die sinnvoll sind, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen und möglichst bis ins hohe Alter körperlich und geistig fit zu bleiben. Im dritten Teil des Ratgebers stellt der Schortenser Mediziner schließlich die „drei Fundamente für ein gesundes und langes Leben“ vor: große und kleine Veränderungen, die von den Patienten selbst ausgehen und ihnen helfen sollen, gesund zu werden oder zu bleiben.

Ganzheitlich gesund

„Wirklich gesund ist derjenige, dessen Körper, dessen Geist und dessen Seele gesund sind“, schreibt Dr. Burkhard Jahn in seinem Ratgeber. Die drei Fundamente sind laut Jahn regelmäßige Bewegung, Techniken zur Stabilisierung der Psyche und eine gute Ernährung. Dabei stellt er auch klar: Es ist nie zu spät dafür!

Am Ende der Kapitel bleibt Platz für eigene Notizen. Einige Yoga-Übungen sind bebildert und Tabellen geben Aufschluss über Nährwerte. Die veganen Rezepte seiner Frau Ingrid Jahn runden das Gesamtwerk ab: Die Mahlzeiten für jede Tageszeit sind schnell zubereitet und somit auch gut in den Alltag integrierbar.