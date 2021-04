Interview: „Das ist unnötiger Symbolismus“

Frage: Was spricht gegen eine Verpflichtung von Unternehmen, ihre Mitarbeiter zu testen?

Tom Nietiedt: Moment! Es geht um eine Testangebotsverpflichtung. Wir sind zum Angebot verpflichtet – nicht aber zum Testen. Aber für eine Verpflichtung spricht, dass wir eine noch bessere Aufklärungsquote in dieser pandemischen Lage bekommen und die Grauzone möglicher infizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entdecken. Dagegen spricht jedoch, dass die Unternehmen seit inzwischen 13 Monaten permanent an der Verbesserung der Infektions- und Hygieneschutzmaßnahmen intensiv mitarbeiten. Angefangen von besserem Lüftungsmanagement über Betriebsanweisungen zur Handhygiene und der Separierung von Mitarbeitern, die zu dicht aufeinander gearbeitet haben, bis hin zu vielen Maßnahmen des Besuchermanagements.

Frage: Warum muss der Bund erst mit einer Verpflichtung drohen, damit die Betriebe testen?

Frage: Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit die Testpflicht umgesetzt werden kann?

Nietiedt: Wir brauchen natürlich eine entsprechende Menge an Tests. Ohne Schnelltests können die Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht testen, so einfach ist das. Es gibt meines Wissens sechs zertifizierte Produkte, die der Bund auch anerkennt. Aber die Bestellrückstände sind groß, erst in den nächsten Wochen sollen die Tests hier in ausreichender Anzahl eintreffen. Außerdem muss man gucken, dass man aus der offiziellen Liste bei den richtigen Anbietern ordert und nicht bei den grauen und schwarzen Schafen. Hinzu kommt: mit den Tests einher geht ein organisatorisches und ein datenschutzrechtliches Problem. Daher müssten alle Arbeitgeber ihre Meldesysteme deutlich verschärfen.