Frage: Das Corona-Virus ist gerade großes Thema. Auch in ihrer Praxis?

Dr. Barbara Wickenburg-Ennen: Es ist Thema, aber kein großes. In der Teambesprechung haben wir uns über generelle Verhaltensregeln ausgetauscht. Von den Patienten bin ich bisher allerdings noch nicht angesprochen worden. Die sind da offenbar ganz entspannt.

Frage: Kein Grund zur Besorgnis also?

wickenburg-Ennen: Mein Mann war vor wenigen Tagen auf dem Flughafen München, da laufen wohl schon viele Menschen mit Mundschutz. Dort sind natürlich auch viele Chinesen unterwegs. Es hat also auch Vorteile, auf dem Land und so weit ab vom Padd zu leben. Nein, es gibt keinen Grund zur Besorgnis, wenn man all die Regeln und Hinweise beachtet, die man auch im Umgang mit dem Grippeschutz beachten sollte.

Frage: Durch die ja jährlich weitaus mehr Menschen dahingerafft werden. . .

Wickenburg-Ennen: In Bayern gibt es vier bestätigte Fälle der Lungenkrankheit durch das Coronavirus. An der Grippe allerdings sterben in Deutschland jährlich mehrere hundert Menschen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts war die vorletzte Grippewelle in Deutschland die stärkste seit 30 Jahren. Sie kostete mehr als 25 000 Menschen das Leben. Aber das Coronavirus ist für viele Menschen eine unbekannte und noch nicht richtig greifbare Sache, da ist die Angst natürlich größer.

Frage: Wozu raten Sie also?

Wickenburg-Ennen: Ruhe bewahren. Und noch öfter die Hände zu waschen und zu desinfizieren als sonst. Der Mundschutz, besonders der einfache aus Papier, ist kein Schutz. Er hilft vielleicht ein wenig, dass Menschen, die erkrankt sind, ihre Viren nicht ganz so leicht in die Welt hinaushusten können. Generell gilt: Hände oft waschen und von Leuten, die husten oder niesen Abstand halten.