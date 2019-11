Jeringhave „Nordseefreundlich“ präsentierte sich die GPS-Werkstatt Jeringhave am Sonntag: Erstmals wurde beim Tag der offenen Tür das neueste Produkt, Holzkisten mit dem Aufdruck „Nordseefreundlich“, verkauft. Mit diesen Holzkisten möchte die Werkstatt noch umweltfreundlicher werden.

Die Holzkisten werden in einer neuen Abteilung aus Restholz produziert, das bei der Palettenproduktion der Papier- und Kartonfabrik Varel anfällt. Das Holz wird zurecht gesägt und zu Kisten zusammengeschraubt und mit dem Aufdruck „Nordseefreundlich“ versehen. Am Sonntag zeigten Frank Dräger und seine Kollegen den Besuchern, wie die Kisten hergestellt werden.

Die Kisten werden für die Präsentkörbe verwendet und sollen Pappschachtel und Plastikfolie ablösen. „Wir wollen weg vom Verpackungsmaterial“, sagte Mitarbeiterin Inge Klug. Den Besuchern gefiel die ökologische Denkweise und die Kisten fanden reißenden Absatz. Als besonderen Clou gab es erstmals die „Anmachkiste“ mit in Handarbeit gefertigten Anzündern.

Hochbetrieb herrschte auch nebenan in der stimmungsvoll dekorierten Werkstatt. Die Kerzen in Grau, Rosé und Dunkelrot waren der Renner und auch die fertigen Gestecke.

Neu war in diesem Jahr auch die Präsentation der Außenarbeitsplätze auf dem Platz vor der Werkstatt. Hergen Brokmann und Daniel Decker, die auf den Bauernhöfen Albers und Reitsma arbeiten, präsentierten Trecker und Nicolas Kiecol, der auf dem Pferdehof Funke tätig ist, bot Ponyreiten für Kinder an. Genauso stolz vertraten Außendienst-Mitarbeiter der Werkstatt ihre Arbeitgeber Maschal Möbel, Edeka und die Bauhöfe.

Auch die Mitarbeiter, die direkt in der Werkstatt in Jeringhave arbeiten, ließen sich beim Tag der offenen Tür über die Schulter schauen und präsentierten ihre Produkte: Dekoartikel aus Holz, Wachs, Stoff und Wolle sowie aus Metall.

Unterstützt wurden die Mitarbeiter der Werkstatt von mehr als 40 ehrenamtlichen Helfern, die unter anderem im Café selbst gebackene Kuchen an die Besucher verkauften oder bei der Tombola halfen, die in diesem Jahr der Förderverein der Werkstatt organisiert hatte. Draußen gab es in einer kleinen Budenstadt Friesenherz-Tee, selbst gemachten Senf, Bio-Produkte, Räucherfisch und Bratwurst.

