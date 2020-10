12. Zugvogeltage in Jever: Mit den Zugvögeln nach Portugal

Jever Das war eine Steilvorlage für Werner Menke: Portugal ist das Partnerland der 12. Zugvogeltage im Nationalpark Wattenmeer. Damit war klar, dass er den Vortrag über das Partnerland halten würde. Schließlich hat er in den 1980er Jahren sechs Jahre an der deutschen Schule in Porto unterrichtet und seitdem zahlreiche Urlaube im Land verbracht. Und was er an Naturbeobachtungen aus dem Land zu erzählen wusste, ging weit über Zugvögel hinaus.

So erinnerte er daran, dass das Land im Westen der Iberischen Halbinsel schon im 16. Jahrhundert sein goldenes Zeitalter hatte und später ein bedeutendes Kolonialreich aufgebaut hat. Ganz Südamerika war zwischen Spanien und Portugal aufgeteilt. Erst mit der „Nelkenrevolution“ in Portugal 1974 wurden die letzten Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen.

Die meisten Urlauber kennen die so genannte Fels-Algarve im Westen mit einsamen Badebuchten – daneben gibt es die Sand-Algarve im Osten mit langen Sandstränden und schmalen Düneninseln; sie schützen als Barriere ein flaches Lagunensystem, die Ria Formosa.

„Dieser Küstenbereich entspricht in vielem unserem Wattenmeer und hier machen auch viele ,unserer‘ Zugvögel Rast oder schlagen ihr Winterquartier auf“, berichtete Menke. Dort sind „alte Bekannte“ zu treffen wie Säbelschnäbler, Rotschenkel, Kiebitzregenpfeifer, Schwarz- und Weißstorch, Brandseeschwalbe und viele andere. Denn Zugvögel folgen häufig der Küstenlinie.

Das mediterran geprägte Klima der Algarve bedingt aber auch eine im Vergleich zum Wattenmeer andersartige und viel reichhaltigere Tier- und Pflanzenwelt. So ist Portugal auch das Einfallstor für exotische Arten. Nur in Portugal und in Ostasien gibt es die Blauelster. Sie ist wohl von Seefahrern mitgebracht worden. Neuere Forschungen haben belegt, dass sich der Gleitaar, ein habichtartiger Greifvogel, der eine ähnliche Verbreitung hat, wohl schon vor der Eiszeit über Nordeuropa bis Asien verbreitet hat. Durch die Eiszeit sind dann beide Populationen getrennt worden.

Und dann gibt es in Portugal auch Arten die einzigartig sind: Der Madeira-Buchfink zum Beispiel, der Steinrötel – ein ausgesprochener Langstreckenzieher, der in den Savannen Afrikas südlich der Sahara überwintert –, der Einfarbstar und der Häherkuckuck.