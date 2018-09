Jever Der Landkreis Friesland besteht in diesem Jahr 85 Jahre. Vor diesem Hintergrund lädt die Kreisverwaltung am Sonntag, 14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ins Kreisamt an der Lindenallee 1 in Jever ein. Zeitgleich findet der Brüllmarkt statt.

Alle Fachbereiche des Landkreises freuen sich auf die Besucher und haben sich verschiedene Aktionen ausgedacht. Außerdem gibt es eine Landkreis-Rallye und die Möglichkeit, einmal auf dem Stuhl des Landrats in seinem Büro im Gebäude A Platz zu nehmen.

85 Jahre Landkreis: Programm und Fotowettbewerb 11 Uhr: Start des Ernteumzugs auf der Grünfläche vor dem Hauptgebäude des Landkreises 11.30 Uhr: Begrüßung durch Landrat Sven Ambrosy am Eingang zum Hauptgebäude (Eingang A) 12.30 Uhr: Prämierung des Fotowettbewerbs (Eingang A) 13 bis 14 Uhr: Wo arbeitet der Landrat? Bürobesichtigung mit Fotoaktion, Gebäude A. Landratsbüro 14 Uhr: „Querflöten-Spektakel“ der Musikschule (Gebäude A) 14.30 Uhr: Vortrag von Landrat Sven Ambrosy unter dem Titel „Was macht eigentlich ein Landrat?“ (Gebäude A, Sitzungssaal) 15 Uhr: Jazzband „Come Tuesday“ der Musikschule, Gebäude A 16 Uhr: Jugendparlament Friesland: Marsch der Vielfalt, Eingang A 16.30 Uhr: Landkreis-Rallye – Verlosung Der Fotowettbewerb: Erstmals ruft der Landkreis Friesland zu einem Fotowettbewerb unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz in Friesland auf“. Gesucht wird ein besonderer Blick auf Friesland. Eine Jury innerhalb der Kreisverwaltung wird die Gewinner unter allen eingereichten Fotos auswählen. Erster Preis: Zwei Rundflug-Tickets über den Jadebusen; Zweiter Preis: Zwei Hin- und Rückfahrtickets für die Fähre Wangerooge; Dritter Preis: Eine Familienkarte für das DanGastQuellbad. Unter allen Einreichungen werden weitere Preise verlost. Die Prämierung der Gewinnerbilder und die Verlosung finden statt am Tag der offenen Tür am Sonntag, 14. Oktober, 12.30 Uhr im Kreisamt Jever. Alle Bilder werden im Kreisamt und auf der Homepage des Landkreises gezeigt. Die Bilder können online hochgeladen oder per Post an Landkreis Friesland, Stichwort: Fotowettbewerb, Lindenallee 1, 26441 Jever geschickt werden. Einsendeschluss ist der 10. Oktober 2018. Bilder hochladen unter Bilder hochladen unter Bilder hochladen unterwww.friesland.de/tagderoffenentuer

• Im Gebäudeteil A

• Erdgeschoss: Infopunkt und Start der Landkreis-Ralley; IT: Computer-Basteltisch; Infos des Gesundheitsamts; Präsentation der Friesland-Kliniken; Vorstellung der Musik- und Volkshochschule Friesland-Wittmund

• Erstes Obergeschoss: Landkreis Friesland – Arbeitgeber und Ausbildungsstätte; Wirtschaftsförderung; Kreisfinanzen

• Zweites Obergeschoss: Cafetreia; Fotowettbewerb-Ausstellung

• Im gebäudeteil B

• Erdgeschoss: Denkmalschutz und Denkmalpflege; Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht; Präsentation der Wohnungsbau Friesland GmbH

• Erstes Obergeschoss: Regionales Raumordnungsprogramm; Aktuelle Bauprojekte; Breitband in Friesland; Klimaschutz: Infos und Quiz; Schulen in Friesland

• Im Gebäudeteil C

•

• Untergeschoss: Infopunkt und Start Landkreis-Ralley; Informationen zu FamKi und Familienhebammen

• Erdgeschoss: Senioren- und Pflegestützpunkt; AGE-man – wie fühle ich mich im Alter?; Informationen zu Fachberatung, Tagespflege, Pflegekinderdienst und Elterngeld; Vorstellung Soziale Integrationswerkstatt; Kriegsgräberfürsorge

• Zweites Obergschoss: Aus Alt mach Neu: Upcycling; Lärmmessung mit Brülltest; Fotoausstellung: Herausforderung Müllfahrer; Müllsortierspiel

• Drittes Obergeschoss: Illustrationen zu Gewässerunterhaltung und Artenschutz; Kleinkläranlagen-Modell; Wespenjahr 2018; Was ist „Biodiversität“? – mit Preisrätsel; Der Wolf in Niedersachsen; Faszination Moor

• Im Gebäudeteil E

• Informationen rund um die Schuldnerberatung; Jobcenter Friesland; Präsentation Gleichstellungsbüro und Lokales Bündnis – frauenORTE mit Frauenquiz

• Vor dem kreisamt

•

• Präsentation der Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes; Löschvorführungen; Rettungsdienst Friesland: Vorstellung Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug; Präventionsrat Go-Kart Parcours; Informationen über die Straßenverkehrsbehörde; Aktionen zur Verkehrssicherheit; Fahrsimulator; Getränke- und Bratwurststand; Hüpfburg; Der Einsteigerbus – ÖPNV erleben

• Neben dem Jobcenter

• Müllsammelfahrzeug