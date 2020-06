Aktionsprogramm In Jever: Damit keiner sich vergessen fühlt

Jever Mit jeder Lockerung der Corona-Regeln kehrt in Jever ein Stück mehr Alltag ein – doch für Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderung bleibt das Leben stark eingeschränkt. „Wir haben uns gefragt, was wir für all die auf die Beine stellen können, die besonders betroffen sind von der Corona-Krise“, sagt Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers. Ihm ist aufgefallen, dass in der politischen Debatte die wirtschaftlichen Probleme nach dem Corona-Shutdown stark im Mittelpunkt stehen – „aber die Krise hat auch gesellschaftlich dramatische Auswirkungen“, so Albers.

Aktionsprogramm „Mehr Menschlichkeit“ Mehr Menschlichkeit: Unter diesem Motto haben mehrere Vereine und Organisationen im Graftenhaus begonnen, ein Programm für Kinder, Senioren, Behinderte unter Corona-Bedingungen zu organisieren. Im Boot sind:

• die Lebenshilfe

• die städtischen Kindergärten

• der Bürgerverein

• der Seniorenbeirat

• Jevers Sozialarbeiterin Lenette Andoyo-Neumann

• das Projekt Sophie barrierefrei Die erste Veranstaltung: Vier Konzerte der Band DreyBartLang vor Jevers Seniorenheimen; die Folkband spielt am Freitag, 12. Juni, ab 13 Uhr in Hof/Garten von Pflegebutler, Sophienstift, Moca-Seniorenheim und Awo-Seniorenheim.

In den jeverschen Vereinen, die sonst das Graftenhaus mit Veranstaltungen und Leben füllen, und in den städtischen Kindergärten haben er und Sozialarbeiterin Lenette Andoyo-Neumann schnell Mitstreiter gefunden. Und so wurde das Aktionsprogramm „Mehr Menschlichkeit“ auf die Beine gestellt – die erste Aktion ist bereits am Freitag, 12. Juni: Dann tourt die Folkband DreyBartLang durch die Höfe und Gärten der Seniorenheime und gibt ein Konzert.

• Lebenshilfe

Wegen der Versammlungsverbote dürfen im Graftenhaus keine Veranstaltungen stattfinden; aber die gewählten Vertreter von Vereinen können dort Sitzungen abhalten. Die Lebenshilfe-Frauen bemühen sich, Kontakt zu halten zu allen, die sonst im Graftenhaus Rat und Hilfe oder Geselligkeit finden. „Ich höre aus Einrichtungen Sätze wie ,Ich fühle mich wie im Knast‘ oder ,Ich fühle mich vergessen‘“, sagt Lebenshilfe-Leiterin Wiebke Quast. Ihre Botschaft: „Ihr seid nicht vergessen.“

• Senioren-Beirat

Der Beirat tagt regelmäßig, steht in Kontakt mit Jevers Senioren, hilft und berät, sagt Senioren-Beiratsvorsitzender Ingo Borgmann. Aber Veranstaltungen können nicht stattfinden. „Dennoch wollen wir nicht sagen, dass dieses Jahr gar nichts mehr stattfindet – wir werden je nach Situation und Lockerung reagieren.“

• Bürgerverein

Auch der Bürgerverein musste sein gesamtes Programm canceln. „Die Leute werden mittlerweile ungeduldig – viele Ältere haben kein Verständnis für die Corona-Einschränkungen und halten das für übertrieben“, sagt Vorsitzender Hanspeter Waculik. „Wir müssen uns gedulden – ich bin guter Hoffnung, dass es weitergehen kann.“

• Kindergärten

Alle jeverschen Kindergärten haben mit ihren Kindern über Videobotschaften. Überraschungskisten, Bastelanregungen Kontakt gehalten, berichtet Birgit Rohlfs, Leiterin der Kita Moorwarfen. „Wir dürfen zwar nicht singen, aber es gibt viele Kinder, die für eine Grußbotschaft einen Vers aufsagen können“, sagt sie. Die städtischen Kindergärten sind alle im Boot.

• Projekt Sophie

Anke Casper vom Projekt Sophie barrierefrei ruft zur Regenbogen-Steine-Aktion auf. Und zwar ausdrücklich alle Generationen. In einem Seniorenheim werden bereits Steine in den Regenbogenfarben bemalt – insgesamt werden 1400 Steine benötigt, um alle Wege auf dem Kirchplatz damit zu verzieren.

• Sozialarbeit

Jevers Sozialarbeiterin Lenette Andoyo-Neumann koordiniert das Programm „Mehr Menschlichkeit“ im Rathaus. Da der Integrationslotsenverein pausiert, hat sie die Betreuung der Migranten in Jever übernommen. „Nicht alle verstehen, was eigentlich los ist“, sagt sie. Sie ist freudig-gespannt darauf, wie das Veranstaltungsprogramm ankommt.