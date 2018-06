Jever Es war eine gelungene Premiere: Zum ersten Mal wurde Jevers beliebter Autotag durch das historische Kinderfest auf dem Kirchplatz in Jevers Innenstadt ergänzt. Und bei den Kindern kam das bestens an. Ab Eröffnung durch den Spielmannszug Jever herrschte reger Lauf und viel Trubel an den historischen Spielstationen. Besonders schön: Ganz ohne Wettbewerbsgedanken konnten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern spielen – denn auch für die waren die Spiele, bei denen Geschicklichkeit und Köpfchen gefragt waren, alles andere als langweilig. Das Angebot richtete sich zudem sowohl an Kleinkinder als auch an ihre großen Geschwister. Das historische Kinderfest ersetzt das „Kinder-Altstadtfest“, das es nicht mehr gibt.

Nur wenige Meter entfernt konnten sich dann eher – Achtung Klischee – die Männer austoben. Rund um den Alten Markt hatten nämlich zahlreiche Autohändler ihre neuesten Modelle aufgestellt. Vom klotzigen SUV bis zum eleganten Porsche – gucken und probesitzen konnten die Besucher alles, was der Markt derzeit hergibt. Gezeigt wurden natürlich auch E-Autos und Hybrid-Fahrzeuge sowie Mittelklassewagen und die für den eher kleinen Geldbeutel. Zudem präsentierten sich verschiedene Vereine, Polizei, Verkehrswacht Jeverland und noch viele mehr. Auch die Nordwest-Zeitung war vertreten und versorgte die Besucher nicht nur mit Nachrichten, sondern auch mit Heliumluftballons.

