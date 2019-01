Umbau Edeka-Markt

Nach letztem Stand soll der Edeka-Markt um einen Getränkefachmarkt entlang der Bahnhofstraße sowie um zwei Läden für Postfiliale und Floristen erweitert werden. Ein Grund ist, dass sich an der Post häufig lange Schlangen bilden, die bis in den Markt hineinragen. Zudem seien die Gänge zu eng und die Wartezeiten an den Kassen teilweise katastrophal. Die Post soll nicht nur einen dritten Schalter bekommen, sondern auch einen separaten Eingang, das Sortiment soll erweitert werden und die Gänge vergrößert, damit auch Rollatoren und Kinderwagen besser durchkommen. Der Markt wird damit um rund 600 Quadratmeter vergrößert. Die Zahl der Parkplätze steigt ebenfalls.