Jever In diesem Jahr gibt es gleich zwei Dinge zu feiern: Seit 25 Jahren besteht der Seniorenbeirat in Jever und seit 30 Jahren wird nun schon jährlich der Seniorenpass herausgegeben. Im Herbst soll deshalb eine Feier stattfinden. Aber das Programm des diesjährigen Seniorenpasses, das beginnt schon am 20. April – mit dem „Tag der älteren Generation.“

„30 Jahre Seniorenpass Jever – das lange Bestehen zeigt, welch hohen Stellenwert er in der Stadt Jever hat“, sagte Bürgermeister Jan Edo Albers bei der Vorstellung des diesjährigen Programms. „Wir können stolz darauf sein, denn dahinter steckt viel freiwillige Leistung“, betonte der Bürgermeister.

Auch in diesem Jahr gebe es wieder Angebote für jeden Geschmack, so Albers. Es werden Fahrten angeboten, etwa zum Dörpmuseum Münkeboe, es gibt einem Plattdeutscher Nachmittag, Vorträge – und vieles mehr. Auch einige Gutscheine sind dabei.

„Das Programm dient zum einen der Unterhaltung. Es führt Menschen zusammen, die ansonsten alleine unterwegs sind“, so Albers. „Aber es dient auch der Information, denn für Senioren relevante Themen werden angegangen.“

Genau das sei auch das Wichtige, sagte der Vorsitzende des Seniorenbeirats Ingo Borgmann. „Wir wollen nicht nur lustige Kaffeefahrten anbieten“, betonte er.

Und die große Nachfrage zeige immerhin, dass das genau der richtige Weg sei. Denn: im vergangenen Jahr wurde der Pass immerhin 400-mal gekauft – ein Rekord. „Dass wir so etwas anbieten, drückt aber schließlich auch Wertschätzung für die ältere Generation aus“, fügte Hans Simon hinzu.