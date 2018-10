Jever Rund um die Uhr arbeiten derzeit 30 Gleisbauer der Firma Spitzke SE aus Großbeeren bei Berlin für die Bundesbahn an der Erneuerung der Gleisanlage für den Betrieb durch die Nordwest-Bahn. Von der Milchstraße in Jever bis zum Bahnübergang Vereinigung an der B 210 sind die Schienen abgefahren und werden erneuert. Bis zum Donnerstag laufen die Vorarbeiten, zu denen die Entnahme der Schienen von den Bahnübergängen gehört. Danach trifft der Bauzug ein, der nach der Gleisbettreinigung mit der Schienenverlegung beginnt.

Obwohl die Baumaßnahme angekündigt wurde, ignorieren wohl viele Verkehrsteilnehmer die erforderlichen Umfahrungen.

Betroffen sind die Bahnübergänge Sophienstraße/Moorweg, Schützenhofstraße und Schenumer Weg, die zeitversetzt bearbeitet werden. Es wird so gearbeitet, dass jeweils ein Bahnübergang im Stadtbereich für den Straßenverkehr befahrbar ist. Umleitungen sind deutlich ausgeschildert.