Jever Jever bekommt mehr Glasfaser-Hausanschlüsse: EWE startet den weiteren Glasfaser-Netzausbau im Stadtgebiet und wird in diesem Jahr noch 1300 Haushalte mit schnellsten Internetanschlüssen versehen.

Demnächst beginnen die Ausbauarbeiten im Neubaugebiet Schöfelwiesen und in den umliegenden Straßen. Von dort ziehen die Bautrupps weiter Richtung Schloss und Bahnhof. Insgesamt erhalten 1300 Haushalte dadurch die Möglichkeit, einen ungebremsten Zugang zur Datenautobahn zu erhalten.

EWE-Infoabend Am 23. Januar lädt EWE zu einer ersten Infoveranstaltung in den Graf-Anton-Günther-Saal in das Rathaus ein. Dazu werden alle Haushalte im Ausbaugebiet angeschrieben. Nähere Infos und Beratung zu den Anschlüssen in Jever erhalten Interessierte im EWE Shop Jever, Alter Markt 16, unter Tel. 0441/8000 5555, und im Internet unter www.ewe.de/jever

„Wir freuen uns, auch in der Stadt schnellste Internetanschlüsse zu erhalten. Immer mehr Bereiche des Stadtgebietes erhalten durch den von EWE finanzierten Ausbau schnellstes Internet. In Kombination mit dem geförderten Ausbau des Landkreises in den Randgebieten wird Jever dadurch zur Highspeed-Stadt“, freut sich Bürgermeister Jan Edo Albers.

Glasfaser-Hausanschlüsse sind praktisch ungebremst. In Jever können Haushalte nördlich der Bahnlinie zwischen alter B 210 im Osten und Bahnhofstraße im Westen und dem Kreisamt im Norden den Anschluss jetzt vorbestellen. Der ermöglicht EWE zufolge sehr hohe und stabile Bandbreiten, die je nach Bedarf angepasst werden können. „Damit werden die Gebäude zukunftssicher ans Internet angeschlossen. Sorgen, ob die verfügbare Bandbreite ausreicht, gehören damit der Vergangenheit an“, sagt EWE Kommunalbetreuer Ralf von Dzwonkowski.

Schon jetzt können angeschlossene Haushalte bei EWE Geschwindigkeiten von 1 Gigabit pro Sekunde (1000 Mbit/s) erhalten. Während der jeweiligen Vermarktungsphase in den Bauabschnitten wird der Glasfaseranschluss zu Sonderkonditionen angeboten: wird gleichzeitig ein Gigaglas-Produkt beauftragt, ist der Anschluss kostenfrei.

Nach der Vermarktungsphase können die Kosten für einen Haus-Anschluss bis zu 999 Euro betragen. Sollte der Hausanschluss länger als 30 Meter sein, fallen Mehrkosten an. EWE informiert alle Haushalte im Ausbaugebiet direkt über den Start und das Ende der Vermarktungsphase im jeweiligen Bauabschnitt.

Die Ausbauarbeiten beginnen in Kürze, sagt Ralf von Dzwonkowski. „Schnelle Internetanschlüsse sind sehr gefragt und werten jede Immobilie auf. Da EWE in Jever aktuell das Gasnetz auf den allerneusten Stand bringt, können wir Synergien nutzen und auch das Telekommunikationsnetz zukunftssicher machen. Damit errichten wir in Jever im kommenden Jahr die modernste Infrastruktur, die derzeit im Energie- und Internetbereich möglich ist.“

In den vergangenen Jahren hat EWE das Glasfasernetz in Jever bereits stark ausgebaut und vielerorts Glasfaser bis zu den Kabelverzweigern gelegt. Dadurch bietet EWE vielen Haushalten Geschwindigkeiten bis zu 50 Mbit/s. Gedrosselt wurde die Übertragungsleistung bisher durch die überall liegenden Kupferkabel bis zu den Häusern. Sie werden nun durch Glasfaser ersetzt. „Wir können in Jever auf unsere bereits vorhandene Glasfaserinfrastruktur zurückgreifen und bauen daher ohne Vorbedingungen aus“, berichtet EWE-Vertriebsleiter Sven-Oliver Härtel.