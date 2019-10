Organisieren den Brüllmarkt: Knut Kreye (von links), Georg Janssen, Maike Theesfeld und Jörg Schwarz. BILD: Oliver Braun Organisieren den Brüllmarkt: Knut Kreye (von links), Georg Janssen, Maike Theesfeld und Jörg Schwarz. BILD: Oliver Braun

Das Programm des Brüllmarkts

Der Brüllmarkt am Sonntag, 13. Oktober, von 10 bis 18 Uhr steht unter dem Motto „Stadt und Land – Hand in Hand“. In der gesamten Innenstadt gibt es Programm und ab 13 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag:



• Alter Markt (Graftenhaus): ab 10 Uhr Bauernhof in der Stadt (Kühe, Kälber, Ferkel, Ziegen, Ponys etc.) Bienen & Co. Präsentation des Imkervereins im Graftenhaus Langohrhasen: Präsentation des Kaninchenzuchtvereins im Zelt



• Alter Markt (Höhe LzO): ca. 11.20 Uhr Eintreffen von Erntewagen & Erntekrone (Start des Ernteumzugs 11 Uhr am Kreisamt) ab 14 Uhr Kohlpinkel-Verkaufsaktion



• Bühne & Kreuzung (Alter Markt): 11.30 Uhr offizielle Eröffnung des Brüllmarkts mit den Jagdhornbläsern Jeverland, Spielmannszug Jever, der Volkstanz-/Trachtengruppe Jever & Gäste 14 Uhr Auftritt Volkstanz-/Trachtengruppe Jever 14.30 bis 17 Uhr Konzert des Musikzugs der Freiwillige Feuerwehr Middels



• Kreuzung (Höhe „Haus der Getreuen“): 15 Uhr Auftritt Volkstanz-/Trachtengruppe



• Kirchplatz: ab 11 Uhr Oldtimertraktoren & Mini-Dreschmaschine ab 11 Uhr Trödelmarkt des Seniorenbeirats (Anton-Günther-Saal, Rathaus) 18.30 Uhr: Laternenumzug ab Rathaus mit dem Spielmannszug Jever