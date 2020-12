Crowdfunding in Jever: Zur Eröffnung des Unverpacktladens fehlen 10 000 Euro

Jever Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: der inklusive Unverpackt-Laden „Alles ohne – unverpackt“ soll im Frühjahr 2021 mitten in Jevers Innenstadt seine Pforten öffnen. Hinter dem Projekt steht die gemeinnützige Gesellschaft Menschenkinder Inklusion gGmbH Jever, und dahinter steht Christina Haartje-Graalfs.

Die gGmbH ist aus dem Verein Menschenkinder – Verein für Inklusion entstanden, der sich für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen stark macht. „In Jevers erstem Unverpackt-Laden wird Zukunft gemacht – Menschen mit und ohne Behinderung tun gemeinsam etwas für die Umwelt. Und das ist stark“, sagt sie.

Zur Eröffnung des Unverpackt-Ladens braucht die GmbH Geld – dazu wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. „Menschenkinder“ hofft damit das Startkapital für ein Grundsortiment, Warenspender und Behälter zusammenzubekommen. Die Spenden werden zudem für Umbau und Einrichtung genutzt.

Bisher sind knapp über 3000 Euro zusammengekommen, die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum 7. Februar. Ziel sind 10 000 bzw. 25 000 Euro, um den Laden möglichst nachhaltig und verbraucherfreundlich gestalten zu können.

Im Unverpacktladen wird es keine Plastikverpackungen geben, dafür sollen „hochwertige und regionale Waren zu fairen Preisen“ angeboten werden – von Menschen mit und ohne Behinderung. Nachhaltiges Handeln soll durch den Kauf von Unverpackt-Waren wie Lebensmittel, Hygiene-, Haushalts- und Zusatzartikel in individuellen Mengen für jeden in Jever und Umland möglich gemacht werden, der Unverpacktladen soll zudem Begegnungsstätte sein zum „Treffen, Informieren, Schnacken“, so Haartje-Graalfs.